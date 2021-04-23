Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#ЦНИИмаш23.04.2021 03:15

85 лет со дня рождения Виктора Михайловича Сурикова

Сегодня, 23 апреля 2021 года, исполняется 85 лет со дня рождения ученого и руководителя работ по исследованию перспектив развития ракетно-космической техники.

Окончил МАИ имени С. Орджоникидзе (1962 г.); д.т.н. (1972 г.), профессор (1979 г.). Работал в НИИ-88 (ныне — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), г. Калининград (с 1996 года — город Королев) Московской области: прошел путь от инженера до первого заместителя директора по научной работе.

Руководил комплексными научно-исследовательсками работами по перспективам и проблемам развития ракетно-космической техники, разработкой системы автоматического проектирования спутников, внедрением идеи использования снимаемых с вооружения боевых ракет в качестве космических ракет-носителей, разработкой огневых испытаний ракетн-осителей без переборки на специальном стенде перед пуском.С 1990 года — генеральный директор Института оборонных исследований.

Лауреат Ленинской (1990 г.) и Государственной (1980 г.) премий СССР. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Выдающийся ученый и руководитель работ по исследованию перспектив развития ракетно-космической техники Виктор Михайлович Суриков скончался 12 сентября 1998 года.

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