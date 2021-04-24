Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb#Главкосмос24.04.2021 10:30

Восточный работает по графику третьего стартового дня

На российском космодроме Восточный продолжается подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb (миссия № 45). Ее старт запланирован в 01:14 по московскому времени 26 апреля 2021 года. Это будет третий полностью коммерческий пуск с Восточного, реализуемый компанией Arianespace для OneWeb с данного космодрома.

В пятницу, 23 апреля, прошли работы по графику второго стартового дня, которые завершились проведением генеральных испытаний — проверкой функционирования систем стартового комплекса с имитацией отрыва ракеты-носителя, её полета до отделения орбитального блока. В субботу специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступили к выполнению операций третьего стартового дня.

Согласно предстартовому графику, в 02:00 по московскому времени (08:00 по местному) стартовый расчет космодрома занял свои рабочие места и начал цикл предстартовых проверок: контроль исходного состояния и заряда аккумуляторных батарей 36 космических аппаратов OneWeb, затем космическая головная часть пройдет термостатирование. Подготовка к пуску идет в штатном режиме.

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