Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Звездный городок24.04.2021 20:10

«Гагаринский забег «Поехали!» в ЗАТО г.о. Звездный городок

В субботу, 24 апреля 2021 года, в ЗАТО г.о. Звездный городок Московской области прошел традиционный, 52-ой по счету «Гагаринский забег «Поехали!». В этом году он приурочен к знаменательной дате — 60-летию первого полета человека в космос.

Несмотря на дождь, для пробежки по улицам Звездного городка собралось более 1000 марафонцев всех возрастов: от школьников до пенсионеров. Приятным завершением праздника стало торжественное вручение памятных подарков от Госкорпорации «Роскосмос» победителям соревнования.

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