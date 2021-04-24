Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС#Прогресс МС-1424.04.2021 17:30

Корабль «Прогресс МС-14» сведут с орбиты 29 апреля

Рекордная орбитальная миссия транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14», которая продлилась больше года, подходит к своему завершению. В соответствии с российской программой полета Международной космической станции 28 апреля 2021 года в 02:11:30 по московскому времени корабль «Прогресс МС-14» отстыкуется от модуля «Звезда» российского сегмента МКС.

Согласно предварительным расчётам специалистов службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), после расстыковки «космический грузовик» около суток будет находиться на околоземной орбите. Столь длительное время автономного полета связано с проведением специалистами Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в Роскосмос) тестирования новой системы построения ориентации при затоплении.

Двигательная установка грузового корабля будет включена на торможение в 03:01:28 мск 29 апреля. Спустя четыре минуты она завершит работу, и корабль продолжит снижение. В соответствии с расчётными данными специалистов ЦУП в 03:34:23 мск «Прогресс МС-14» войдёт в плотные слои атмосферы Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произойдёт в несудоходном районе акватории Тихого океана, в 3 150 км от города Веллингтон и 7 390 км от города Сантьяго.

Напомним, корабль «Прогресс МС-14» стартовал с космодрома Байконур и причалил к агрегатному отсеку модуля «Звезда» МКС 25 апреля 2020 года. Время от старта до стыковки составило 3 часа 20 минут, что сделало его на тот момент самым «быстрым» космическим кораблем в истории полетов к Международной космической станции. Новый рекорд среди «грузовиков» установил следующий «Прогресс МС», который добрался до МКС за 3 часа 18 минут 31 секунду.

Отметим также, что грузовой корабль «Прогресс МС-14» установил еще два рекорда: он проведет на орбите рекордные год и четыре дня, превзойдя достижение корабля «Прогресс М-17», который в 1993-1994 годах провел в космосе 337 суток, доставив грузы на орбитальную станцию «Мир». Кроме того, «Прогресс МС-14» провел 10 коррекций орбиты МКС, две из них внеплановые.

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