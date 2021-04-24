Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Библионочь#МКС#МКС-6524.04.2021 18:32

Космонавты Роскосмоса на МКС примут участие во Всероссийской акции «Библионочь-2021»

Сегодня, 24 апреля 2021 года, в 19:40 по московскому времени в рамках X юбилейной Всероссийской акции «Библионочь-2021», приуроченной к 60-летию первого полёта человека в космос, совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» при поддержке Министерства культуры РФ из Российской государственной библиотеки для молодёжи состоится прямое включение между библиотеками и читателями страны с российскими членами экипажа Международной космической станции.

Участниками телемоста между Землёй и космической станцией станут почётные гости: заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова, заместитель директора департамента региональной политики, образования и проектного управления Лидия Федякина; писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, Герой России, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, а также ведущий встречи — директор РГБМ Ирина Михнова. Активное участие в беседе с МКС примут региональные библиотеки и молодые читатели страны, посетители «Библионочи-2021», которые смогут задать свои вопросы космонавтам.

Трансляция прямого включения с российскими членами экипажа Международной космической станции будет осуществляться на YouTube-канале партнера — «Российская государственная библиотека для молодёжи».

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