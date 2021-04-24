Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#НЭМ#Российская орбитальная станция#РКК Энергия#Владимир Соловьев#Ангара#Восточный24.04.2021 12:50

Научно-энергетический модуль запустят на «Ангаре» с Восточного

Научно-энергетический модуль (НЭМ) будут запускать к российской орбитальной служебной станции на ракете-носителе «Ангара». Об этом сообщил в пятницу Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции, первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Владимир Соловьев.

«[НЭМ] полетит не на «Протоне», а на «Ангаре», — сказал Соловьев, уточнив, что запуск будет осуществлен с космодрома Восточный.

По словам первого заместителя генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия», чтобы переделать НЭМ под новую станцию, потребуется 1,5-2 года.

НЭМ будет первым модулем

НЭМ будет первым модулем российской орбитальной служебной станции, в 2028 году будет запущен базовый модуль, сообщил Соловьев.

«Мы начнем работу над ним [над базовым модулем], когда еще НЭМ будет на земле», — сказал он, уточнив, что этот модуль будет более современным, чем НЭМ.

В свою очередь главный конструктор научно-энергетического модуля Алексей Видеев отметил, что запущен базовый модуль будет в 2028 году.

Источник: ТАСС23 апреля 2021 года, 14:50

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