Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6524.04.2021 14:45

На МКС работает экипаж из 11 человек

В настоящее время на Международной космической станции работает экипаж 65-й длительной экспедиции, состоящий из 11 человек.

Помимо вновь прибывшего экипажа (астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ), на ее борту сейчас находятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи. Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногучи на следующей неделе должны вернуться на Землю.

Сегодня же в «Блоге жены космонавта» журналист Юлия Новицкая опубликовала новую запись, где рассказала, что ее супруг уже не впервые работает с Тома Песке и Шейном Кимброу на околоземной орбите.

«В мае прошлого года Олег полетел на подготовку в Америку. У них была пересадка в Кельне, — пишет Юлия. — И оттуда он мне прислал сообщение: „Угадай, кого я здесь встретил? Тома Песке! Лечу вместе с ним в Хьюстон!“. Так я узнала, что Тома должен стать первым из европейцев, кому предстоит отправиться на МКС на „Драгоне“».

Кроме того, будучи на тренировках в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (Звездный городок, Московская область), Тома Песке записал видеообращение для Олега Новицкого, где пообещал прилететь через несколько неделю после его старта.

«Кстати, когда несколько месяцев назад Тома был на тренировке в Центре подготовки космонавтов, то супруг приглашал его к нам домой. И я тогда попросила его записать видео для Олега, которое мой муж смотрел в автобусе перед стартом. В нем Тома пообещал в скором времени прилететь к Олегу на МКС и… Сдержал слово! Ребята, штатной вам всем работы на орбите!», — подытоживает сегодняшнюю запись Юлия Новицкая.

За новыми публикациями Юлии Новицкой вы можете следить в «Блоге жены космонавта» на сайте Госкорпорации «Роскосмос». Если у вас есть вопросы к Юлии или Олегу Новицким, вы можете задать их через специальную форму в комментариях.

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