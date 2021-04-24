Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ24.04.2021 16:10

Спутники Роскосмоса следят за ЧС на планете

Российские спутники дистанционного зондирования Земли продолжают мониторинг чрезвычайных ситуаций. С 15 по 24 апреля 2021 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы данные в объеме 1,8 млн квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — около 87 тысяч квадратных километров.

Так, за указанный период проведен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Карстовые провалы в Челябинской области, Пермском крае и Нижегородской области;

обстановка в Республике Бурятия, Красноярском крае, Хабаровском крае, а также в Иркутской и Магаданской областях;

паводки в Алтайском крае, Краснодарском крае, Красноярском крае, Тюменской области, Приморском крае, Ульяновской области, Забайкальском крае, Курганской области, Пермском крае, Волгоградской области, Республике Дагестан, Амурской области, Хабаровском крае, Республике Саха, ХМАО;

наводнения в Архангельской, Вологодской и Иркутской областях;

сход с рельсов железнодорожных вагонов в Пермском крае;

угроза подтопления в Самарской и Свердловской областях;

экологическая обстановка в Красноярском крае.

В интересах Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам была запланирована космическая съемка наводнения и оползня в Индонезии и Демократической Республике Тимор-Лешти. На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:

Мониторинг природных пожаров в СФО и ДВФО;

мониторинг извержения вулкана, Сент-Винсент и Гренадины;

мониторинг паводков в Республике Башкортостан;

мониторинг обрушения дымовой трубы ТЭЦ в Алтайском крае;

мониторинг природных пожаров в ЮАР;

мониторинг паводков в Республике Башкортостан;

мониторинг пожаров в Приморском крае.

В связи с паводками в Архангельской и Вологодской областях 12 апреля 2021 года активирована Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам. В МЧС России переданы иностранные данные дистанционного зондирования Земли объемом около 5,7 млн квадратных километров (116 маршрутов). По согласованию с МЧС России активация завершена в среду, 21 апреля. Кроме того, в связи с развитием паводковой ситуации в Иркутской области также активирована Хартия. В МЧС России переданы данные объемом около 1,4 млн квадратных километров (39 маршрутов). Также осуществляется активный мониторинг указанных районов подтоплений силами российских спутников дистанционного зондирования Земли.

Госкорпорация «Роскосмос» и компания «Российские космические системы», входящая в Роскосмос, поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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