Source: Russia Federal Space

#НПО автоматики#Андрей Мисюра#Семихатовские чтения24.04.2021 22:50

Финалисты «Семихатовских чтений» поедут на Байконур

В четверг, 22 апреля 2021 года, во Дворце молодежи города Екатеринбург состоялся финал VIII Молодежного космического форума «Семихатовские чтения», организатором которого является Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Более 60 юных разработчиков представили свои проекты в области космоса, медицины и создания «умного города», но только семь из них завоевали главный приз — поездку на Байконур.

В этом году школьники приехали со своими проектами из Свердловской, Ярославской и Псковской областей. Так, Павел Колесников из Богдановича с командой единомышленников придумал прототип двигательной установки для наноспутников формата CubeSat. По словам разработчика, такие космические аппараты чаще всего используются для зондирования Земли, но продержаться на орбите могут не больше двух лет. Школьники придумали, как продлить нахождение спутников в космосе.

«Наша разработка позволит продлить его существование на орбите до 16 лет. Также она поможет при корректировке параметров орбиты. В России подобных установок еще нет, потому что сложно вписаться в размер и вес спутника — нужно сложные и большие системы упростить и сжать до сантиметров», — рассказал Павел Колесников.

Кроме космических проектов, ребята подумали и о создании комфортных условий на Земле. Сергей Шевцов — один из разработчиков специальной станции для «умного дома». Хаб помогает пользователю подключать устройства разных производителей. Чтобы управлять гаджетами, школьники создали не только приложение для телефона, но и написали навык для умной колонки.

«Мы разработали универсальный хаб, который умеет подключать разные устройства и объединять их в одну экосистему. На данный момент наш проект поддерживает 6 837 уникальных устройств. Также он умеет оповещать пользователя через SMS. Например, если вас нет дома, а дверь открылась, то станция пришлет вам на телефон сообщение», — пояснил Сергей Шевцов.

В этом году больше 60 юных разработчиков и инженеров соревновались за право поехать на Байконур, чтобы увидеть пуск ракеты-носителя. Главный приз получили победители в каждой из пяти секций форума:

Эвелина Бризинова, Исследование воздействия внешних физических факторов на микроорганизмы;

Татьяна Иванова, Исследование собственного метода поиска решений задачи Знама;

Павел Колесников, Софья Соколова, Прототип двигательной установки коррекции орбиты малого космического аппарата нано-класса формата CubeSat;

Иван Евстратов, Сергей Шевцов, Smart Home Hub — Станция управления умным домом;

Лев Адеев, «Энергия-Буран» — история создания и проблематика использования многоразовых космических систем.

По словам генерального директора НПО автоматики Андрея Мисюры, школьники вновь продемонстрировали лучшие разработки в области космоса, медицины, а также инновационные проекты по созданию «умного дома» и «умного города».

«Реализоваться в жизни может только тот человек, который умеет думать. Я уверен, что вас ждет замечательное будущее, потому что вы в своем возрасте уже умеете то, чего не могут люди старше вас в два-три раза. Помните, что все ваши мечты осуществимы, ведь 60 лет назад человечество мечтало о полетах в открытый космос, и наша страна эта сделала», — обратился к участникам форума Андрей Мисюра.

На церемонии награждения к участникам и победителям обратилась заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Наталия Мартынова. Помимо лучших инженерно-технических проектов юных семихатовцев гости финала форума увидели битву роботов, прошли квест «Путешествие по Солнечной системе», познакомились с экспозицией «Дальние рубежи» екатеринбургской художницы Анастасии Тимофеевой и посмотрели фильмы о Юрии Гагарине в надувном кинотеатре.

Напомним, в этом году соревнование юных разработчиков посвящено 60-летию со дня первого полета человека в космос. В течение двух недель школьники в возрасте от 12 до 18 лет защищали свои работы перед экспертами, в числе которых ученые, опытные инженеры, программисты и исследователи. Организаторами Молодежного космического форума «Семихатовские чтения» выступают НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова и МАОУ лицей № 110 имени Л.К. Гришиной при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

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