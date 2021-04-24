Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата24.04.2021 04:05

54 года со дня гибели Владимира Комарова

54 года назад, 24 апреля 1967 года, произошла трагедия в истории освоения космоса: во время выполнения космического полёта на корабле «Союз-1» погиб дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Владимир Михайлович Комаров.

В свой первый полёт Владимир Комаров отправился в 1964 году в качестве командира «Восхода-1» вместе с Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым. Это была первая в истории экспедиция на многоместном космическом корабле. Так СССР закрепил за собой приоритет в коллективных полетах. Длительность полета составила 24 часа 17 минут и 3 секунды.

23-24 апреля 1967 года Владимир Комаров совершил свой второй космический полёт на корабле «Союз-1». Подготовка запуска «Союза-1» проходила точно по графику: накануне Владимир Комаров прошел все медицинские обследования, и в три часа утра был готов к вылету. Все параметры ракеты-носителя и нового пилотируемого корабля перед стартом были в норме, температура в корабле достигала плюс пятнадцати градусов. Через 540 секунд после старта космический корабль «Союз-1» вышел на околоземную орбиту.

Программой полёта были запланированы стыковка «Союза-1» и «Союза-2» и переход космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля «Союз-2» в корабль «Союз-1» через открытый космос. Из-за неполадок, возникших с «Союзом-1», программу пришлось свернуть. Было принято решение отменить старт второго корабля и выбрать подходящий виток, чтобы вернуть Владимира Комарова на Землю. Сначала он должен был приступить к посадке на 17-ом витке, однако она не состоялась из-за плохой работы новых датчиков ионной ориентации.

Утром 24 апреля на 18-м витке, через 26 часов 45 минут после запуска, космонавту удалось сориентировать корабль вручную, соразмеряя пространственное положение «Союза» с Землей. При этом требовалось не допустить серьезных отклонений корабля при полете над ночной стороной планеты. Подобных тренировок космонавты никогда прежде не проводили. После этого связь с «Союзом» вдруг резко прервалась, но Владимир Комаров вскоре сообщил, что все в порядке, и корабль перешел на траекторию баллистического спуска.

Тем не менее всеобщее ликование прервалось сообщением, что космонавту срочно требовалась медицинская помощь. Приехавшая на место посадки в районе Орска группа поиска обнаружила местных жителей, которые забрасывали горящий корабль землей, пытаясь потушить пожар. При спуске у корабля Владимира Комарова отказала парашютная система. Спускаемый аппарат разбился восточнее города Орск Оренбургской области. Владимир Комаров погиб.

На следующий день после гибели Комарова ТАСС опубликовало официальное заявление, в котором сообщалось, что на новом космическом корабле «Союз-1» в течение испытательного полета, продолжавшегося более суток, летчик Владимир Комаров полностью выполнил запланированную программу по испытанию основных систем корабля в различных режимах, дал оценку техническим особенностям «Союза» и провел научные эксперименты. Сделав 19 витков вокруг Земли, Владимир Комаров приступил к посадке, которая закончилась трагически.

На месте гибели космонавта в Оренбургской области, в 65 км от Орска, местными военными был установлен памятный обелиск. Через 20 лет после гибели Владимира Михайловича Комарова на месте обелиска возвели мемориальный комплекс.

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