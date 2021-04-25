Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#ExoMars-201625.04.2021 18:45

ИКИ РАН в Министерстве науки и высшего образования России

С 22 по 25 апреля 2021 года новые стенды, рассказывающие о работах Института космических исследований Российской академии наук, находятся в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Слева направо:

Начало российской лунной программы: от автоматов к пилотируемым экспедициям.

Оптические приборы и системы.

Исследования Марса: проект «ЭкзоМарс» и макет орбитального марсианского аппарата TGO миссии «ЭкзоМарс-2016» в масштабе 1:10.

Системы дистанционного мониторинга климаторегулирующего потенциала и бюджета углерода лесов России.

Проект космической астрофизической обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма».

Выставка проходит в рамках внутренней Выставки достижений организаций, подведомственных Минобрнауки России. Посетить её могут сотрудники Министерства и приглашенные гости. После завершения выставки новые стенды и макет вернутся в выставочный зал ИКИ РАН.

Источник: ИКИ РАН

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