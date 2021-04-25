Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Пилотируемая космонавтика#Орел#Дмитрий Рогозин#Российская орбитальная станция25.04.2021 01:15

Первый корабль «Орел» может полететь на российскую станцию

Новый пилотируемый корабль «Орел» с экипажем может полететь в 2025 году не на Международную космическую станцию, а на российскую станцию, сообщил в пятницу генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Если в 2025 году мы развернем базовый модуль новой станции, тогда полетим новым кораблем. У нас же в 2025 году планируется запуск нового пилотируемого корабля „Орел“, мы планируем лететь на МКС. Вчера я встречался с отрядом космонавтов, собирал их всех, и мы сейчас рассматриваем возможность изменить полетное задание, то есть лететь не на МКС, а уже пилотируемый новый корабль с экипажем полетит на нашу российскую станцию», — сказал он.

Ранее Рогозин сообщал, что Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. По его словам, он уже в работе. Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля. Им станет Научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Источник: ТАСС23 апреля 2021 года, 14:52 мск

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