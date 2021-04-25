Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb#Главкосмос25.04.2021 20:30

Пуск с космодрома Восточный состоится 26 апреля

На космодроме Восточный состоялось заседание Госкомиссии, на котором были рассмотрены вопросы готовности ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 45. По результатам испытаний, проведенных специалистами дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» в течение четырёх стартовых дней, члены комиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 01:14:08 по московскому времени 26 апреля 2021 года.

В соответствии с предстартовым графиком специалисты Роскосмоса начинают работы по заправке ракеты компонентами топлива: в 20:40 мск — заправка высококонцентрированной перекисью водорода, 22:00 — блоков А-Д и третьей ступени жидким кислородом, 22:15 — захолаживание и заправка жидким азотом, 22:25 — блоков А-Д керосином, 22:55 — блок третьей ступени нафтилом. После чего на стартовом комплексе начнутся заключительные операции: автоматический цикл предстартовой подготовки, увод кабины обслуживания в нишу стартового сооружения и отвод мобильной башни обслуживания.

Прямую трансляцию предстартовых операций, пуска и полета ракеты-носителя смотрите на официальных страницах Госкорпорации «Роскосмос» в социальных сетях и в разделе «Прямые трансляции» с 00:30 мск. К нашей трансляции присоединится генеральный директор Организации «Агат» Никита Казинский. Акционерное общество «Организация «Агат» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») является головной экономической научно-исследовательской организацией ракетно-космической промышленности с 1973 года.

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Начало прямой трансляции: 26 апреля 2021 года, 00:30 мск

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