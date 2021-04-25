Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#РИА Новости#Российская орбитальная станция#НЭМ#Дмитрий Рогозин#Александр Блошенко#Владимир Соловьев25.04.2021 15:45

Российскую национальную станцию развернут на орбите к 2035 году

Полностью развернуть на орбите российскую национальную станцию планируется в два этапа до 2035 года, сообщил в пятницу Исполнительный директор Госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Ранее первый заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и руководитель полета российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев рассказывал, что станция будет собрана в два этапа.

«С 2030 по 2035 годы будет второй этап», — сказал он.

Россия планирует с 2025 года выйти из проекта Международной космической станции и строить свою национальную орбитальную станцию. Базовым модулем для неё станет научно-энергетический модуль (НЭМ), который изначально строился для МКС, но так и не дождался запуска. Как рассказывал генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, его переработают, сделают «более самостоятельным» в вопросах ориентации в пространстве, энергетики и систем жизнеобеспечения.

Владимир Соловьёв рассказывал, что на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей — базового, аналогичного ему НЭМ, узлового и шлюзового. На втором этапе к ним должны добавиться целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания космических аппаратов.

Как рассказывал Дмитрий Рогозин, научное оборудование разместят не внутри, а снаружи станции, а обслуживать его будут роботы под управлением космонавтов. Кроме того, в 2030 году планируется отправка на орбиту ядерного буксира, который сможет использоваться для полетов на Луну.

Источник: РИА Новости23 апреля 2021 года, 14:16

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