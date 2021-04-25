Source: Russia Federal Space

#РКС25.04.2021 06:45

Сотрудников РКС наградили за вклад в развитие ракетно-космической отрасли

Сотрудникам холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Рудольфу Бакитько и Андрею Хрустину за большой вклад в развитие ракетно-космической отрасли и многолетний добросовестный труд указом мэра Москвы Сергея Собянина присвоены звания «Почетный работник промышленности города Москвы». Заместитель генерального конструктора РКС Николай Булгаков и начальник группы Андрей Гусаров награждены почетными грамотами Правительства Москвы.

Заместитель начальника отделения разработки перспективной аппаратуры навигации РКС Рудольф Бакитько — один из самых заслуженных сотрудников РКС. Он является лауреатом Ленинской и Государственной премии СССР, отмечен наградами и почетными званиями. Начал работать в НИИ-885 (сегодня — РКС) в 1957 году, за 64 года при его непосредственном участии, а затем под его руководством были созданы бортовые приемно-передающие устройства космических аппаратов для программ исследования Луны, Марса, Венеры и кометы Галлея, для пилотируемых программ «Союз», «Союз — Аполлон», а также для корабля «Буран» и системы спасания КОСПАС-САРСАТ. Рудольф Бакитько участвовал в создании и вводе в эксплуатацию бортовых систем навигационных комплексов, включая аппаратуру межспутниковых измерений, приборы для космических аппаратов системы ГЛОНАСС.

Директор завода ракетно-космического приборостроения РКС Андрей Хрустин руководит современным высокотехнологичным производством, выпускающим радиотехнические комплексы, ретрансляторы, бортовую аппаратуру командно-измерительных систем и другие современные приборы, и микроэлектронные компоненты космического назначения. Он принимал участие в создании космических систем «Союз», «Буран», «Экспресс», а также Международной космической станции. В 2003 году Андрею Хрустину присуждена премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Под руководством заместителя генерального конструктора РКС Николая Булгакова создаются бортовые командно-измерительные системы, которые являются одними из наиболее высокотехнологичных. Они применяются в российских и зарубежных космических аппаратах, включая «Экспресс», «Метеор-М», KazSat, «БелКА», «Канопус», «Электро» и «Глонасс» и другие.

Андрей Гусаров является одним из ведущих разработчиков по созданию бортовых источников питания, в настоящее время возглавляет группу инженеров-исследователей. Он также принимает участие в создании бортовых ретрансляторов и усилителей мощности ламп бегущей волны для ряда космических аппаратов.

Кроме того, почетных грамот «Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского» удостоены заместитель генерального конструктора по наземной космической инфраструктуре гражданского назначения Сергей Ежов, заместитель начальника отделения Михаил Кисляков и советник директора проектов Александр Жодзишский. Сергей Ежов внес большой вклад в развитие наземных комплексов управления космическими аппаратами, Михаил Кисляков и Александр Жодзишский участвовали в создании средств и систем наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами социально-экономического и научного назначения и входящих в него систем.

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Российские космические системы в 2021 году отмечает 75-летний юбилей. Отсчет своей истории РКС ведет со дня основания Научно-исследовательского института 885, который был создан постановлением Совета министров СССР № 1017-419 от 13 мая 1946 года. Это событие положило начало становлению и развитию космического приборостроения России. За годы развития РКС принимал участие во всех ключевых отечественных космических проектах и программах. Без аппаратуры, созданной компаниями холдинга, невозможно представить многие космические достижения, успехи и победы, к которым применимо выражение «впервые в мире».

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