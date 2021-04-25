Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb#Главкосмос25.04.2021 09:10

Четвертый стартовый день на космодроме Восточный

Подготовка к пуску, который запланирован на 26 апреля 2021 года с космодрома Восточный, не останавливается даже в выходные дни. В воскресенье специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» работают по графику четвертого стартового дня. Главным содержанием работ сегодня является проливка системы заправки высококонцентрированной перекисью водорода (ВПВ) и охлаждение горючего.

Стартовый расчет космодрома занял свои рабочие места в 02:50 по московскому времени (08:50 по местному) и приступил к проверке исходного состояния. В 03:00 мск началось охлаждение горючего, затем — дозировка высококонцентрированной перекиси водорода в котлах ЖЗ ВПВ. В 04:00 мск специалисты Роскосмоса провели контроль исходного состояния и заряда аккумуляторных батарей космических аппаратов компании OneWeb.

В 06:00 мск началась проливка системы заправки высококонцентрированной перекисью водорода, затем — подстыковка заправочных рукавов к ракете космического назначения и заключительные операции на самом стартовом комплексе.

Сегодня же вечером состоится заседание Государственной комиссии, по итогам которого будут приняты решения о заправке ракеты-носителя «Союз-2.1б» компонентами топлива и ее дальнейшем пуске. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией из 36 космических аппаратов британской компании OneWeb запланирован в 01:14 мск 26 апреля 2021 года.

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