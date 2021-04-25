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#НПО Энергомаш#НИИМаш#ЮУрГУ25.04.2021 13:10

IV Ассамблея работодателей ЮУрГУ

Научно-исследовательский институт машиностроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО «Энергомаш» имени В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос») принял участие в IV Ассамблее работодателей в Южно-Уральском государственном университете (г. Челябинск) в составе: заместитель главного конструктора Василий Салич, главный технолог Владимир Гаев, начальник научного конструкторско-проектного отдела стендовых систем и новых технологий для испытаний ЖРД Павел Бобров, специалист по персоналу отдела кадров Ольга Федотова.

Ассамблея работодателей — проект по развитию сотрудничества между предприятиями реального сектора экономики и высшими учебными заведениями, с целью создания кадрового резерва для обеспечения инновационного развития экономики страны. На Ассамблее сотрудники НИИМаш рассказали о деятельности предприятия, об особенностях производства, о потребности в молодых специалистах, предоставили рекламные буклеты для общего ознакомления студентов.

НИИМаш плодотворно сотрудничает с ЮУрГУ более 10 лет. В рамках договоров о сотрудничестве студенты данных вузов проходят на предприятии все виды практик на оплачиваемых местах. В данный период пять человек проходят обучение в ЮУрГУ в рамках квоты целевого приема за счёт Федерального бюджета. За последний год на предприятие трудоустроены пять выпускников аэрокосмического факультета ЮУрГУ.

У студентов университета была возможность познакомиться и пообщаться с представителями разных предприятий, получить ответы на интересующие их вопросы.

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