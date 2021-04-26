Айрат Ишмурзин возглавил ООО «Газпром переработка»

Source: Gazprom in Russian
Релиз
26 апреля 2021, 16:25
Генеральным директором ООО «Газпром переработка» избран Айрат Ишмурзин.
Айрат Ишмурзин родился в 1972 году. Окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов», кандидат технических наук.
В структуре «Газпрома» работает 26 лет.
В 1995–2008 годах прошел путь от оператора технологических установок до главного технолога Сургутского завода по стабилизации конденсата ООО «Сургутгазпром» (затем — Сургутский завод по стабилизации конденсата ООО «Газпром переработка»).
В 2008–2012 годах — заместитель директора по производству, затем — главный инженер Сургутского завода по стабилизации конденсата ООО «Газпром переработка».
В 2012–2014 годах — начальник Управления по переработке газа, газового конденсата, нефти Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».
В 2014–2021 годах — главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка».
С ноября 2020 года на Айрата Ишмурзина было возложено исполнение обязанностей генерального директора ООО «Газпром переработка».
Управление информации ПАО «Газпром»
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