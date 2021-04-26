Айрат Ишмурзин возглавил ООО «Газпром переработка»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

26 апреля 2021, 16:25

Генеральным директором ООО «Газпром переработка» избран Айрат Ишмурзин.

Айрат Ишмурзин родился в 1972 году. Окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов», кандидат технических наук.

В структуре «Газпрома» работает 26 лет.

В 1995–2008 годах прошел путь от оператора технологических установок до главного технолога Сургутского завода по стабилизации конденсата ООО «Сургутгазпром» (затем — Сургутский завод по стабилизации конденсата ООО «Газпром переработка»).

В 2008–2012 годах — заместитель директора по производству, затем — главный инженер Сургутского завода по стабилизации конденсата ООО «Газпром переработка».

В 2012–2014 годах — начальник Управления по переработке газа, газового конденсата, нефти Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

В 2014–2021 годах — главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка».

С ноября 2020 года на Айрата Ишмурзина было возложено исполнение обязанностей генерального директора ООО «Газпром переработка».

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» в социальных сетях

Последние новости по теме

MIL OSI