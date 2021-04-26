Source: Russia – Council of the Federation

Вместе с жителями города Твери сенатор работал на расчистке территории одной из городских парковых зон.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области в рамках работы в регионе принял участие во Всероссийском субботнике.

Вместе с жителями города Твери сенатор работал на расчистке территории одной из городских парковых зон.

Проведение субботников, которые объединяют людей разных возрастов и профессий для совместной работы на благо родного города и его жителей – это замечательная традиция, проверенная временем

«Проведение субботников, которые объединяют людей разных возрастов и профессий для совместной работы на благо родного города и его жителей – это замечательная традиция, проверенная временем. Я искренне рад, что такие традиции сохраняются и к ним присоединяются уже нынешние поколения студентов и школьников. Уверен, что если каждый будет лично участвовать в благоустройстве какой‑либо городской территории, то и отношение к порядку и чистоте станет более уважительным», — считает Андрей Епишин.

В день проведения Всероссийского субботника в Твери привели в порядок около 30 общественных территорий. В целом в городах и посёлках Тверской области проведена очистка скверов, парков, газонов от бытового и строительного мусора, проведены работы по благоустройству и санитарной очистке в частном секторе, отремонтированы малые архитектурные формы.

Всероссийский субботник прошел также на объектах, которые были благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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