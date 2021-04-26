А. Турчак в Пскове принял участие во всероссийском субботнике

Source: Russia – Council of the Federation

В мероприятиях также участвовал Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ И. Файзуллин.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, представитель в СФ от законодательного органа государственной власти Псковской области Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области в ходе поездки в регион принял участие во всероссийском субботнике.

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В мероприятии также участвовал Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Андрей Турчак и Ирек Файзуллин вместе с волонтерами приняли участие в наведении порядка на левой стороне набережной реки Великой в Пскове и высадке деревьев неподалеку от Мирожского монастыря — планируется, что здесь будет дендропарк.

Абсолютно нормальное желание любого человека — сделать место, в котором ты живешь, лучше. Это важно и нужно прививать с детства

«Мне кажется, что это абсолютно нормальное желание любого человека — сделать место, в котором ты живешь, лучше. Это важно и нужно прививать с детства», — сказал Андрей Турчак.

Андрей Турчак в ходе поездки в регион принял участие во всероссийском субботнике

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Андрей Турчак в ходе поездки в регион принял участие во всероссийском субботнике

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Андрей Турчак в ходе поездки в регион принял участие во всероссийском субботнике

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Андрей Турчак в ходе поездки в регион принял участие во всероссийском субботнике

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Он также отметил, что на ремонт дворов нужно выделять больше средств, а само это направление требует отдельного финансирования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В свою очередь Ирек Файзуллин подчеркнул, что эта программа пользуется большим спросом у людей, а механизм выбора проектов позволяет повысить ее эффективность для жителей.

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