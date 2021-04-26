Вопросы газификации Амурской и Самарской областей рассмотрели в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

А. Кутепов провел заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел в режиме видеоконференции заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области Иван Абрамов, АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области губернатор Амурской области Василий Орлов, ОрловВасилий АлександровичГубернатор Амурской области первый вице-губернатор Самарской области – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, представители Министерства энергетики РФ, ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз» и других профильных организаций.

Как отметил Андрей Кутепов, в ежегодном Послании Федеральному Собранию в 2021 году Президент Российской Федерации подчеркнул, что граждане не должны платить за подводку газа к их участкам, подключение домов к газовым сетям в населенных пунктах, к которым уже подведены трубы, должно быть бесплатным. Президент поручил Правительству совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств.

«Задача нахождения решения по обеспечению подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств была поставлена и в перечне поручений Президента РФ в 2020 году. И вот уже почти год прошел, а разработанная Минэнерго «дорожная карта» по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации не принята. Это очень долго. До сих пор не решены поставленные задачи, исполнить которые надо было «вчера», — сказал сенатор.

Андрей Кутепов отметил, что не решен не только «финансовый вопрос», хотя он, несомненно, и важный. Не решен и технический вопрос – кто займется газификацией до конечного потребителя с учетом условия бесплатности.

По‑прежнему требуются повышение качества подготовки и реализации программ газификации, сокращение сроков и стоимости подключения, сокращение сроков и стоимости строительства и прокладки газопроводов

«По‑прежнему требуются повышение качества подготовки и реализации программ газификации, сокращение сроков и стоимости подключения, сокращение сроков и стоимости строительства и прокладки газопроводов», — указал парламентарий.

«Правительством уже поддержан наш законопроект об исключении необходимости оформления разрешения на строительство при реконструкции и строительстве газопроводов, предназначенных для транспортировки природного газа давлением до 1.2 Мпа включительно», — сказал парламетарий.

По его словам, остро стоит и главный вопрос – будет ли достигнута цель завершения газификации регионов к 2024 и 2030 году, поставленная Президентом, и что необходимо сделать для ускорения процесса. «Сегодня мы должны четко знать, где и когда газ будет доведен до каждого дома.

Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ

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Иван Абрамов

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ

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Фарит Мухаметшин

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ

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«Для этого нужна конкретная карта по каждой территории страны: где используется газ, где – уголь, где – сжиженный газ. Сроки, планы, персонально ответственные лица — все это должно быть прописано. В этой связи, требуется доведение до конца и ситуации с топливно-энергетическими балансами регионов, которые могут стать основой фиксации технических возможностей субъекта, обоснования экономической эффективности газификации и газоснабжения и принятия наиболее выверенного по стоимости решения энергообеспечения жителей», — сказал сенатор.

Василий Орлов сообщил, что в Амурской области уровень газификации составляет 0 процентов. Но география «Силы Сибири» позволяет провести в область трубопроводный газ. Подписана программа развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 год. Правительство региона подготовило план-график газификации до 2030 года. Область готова участвовать в пилотных проектах ПАО «Газпром», а также поддерживает концепцию создания единого регионально оператора по газификации с целью доведения газа до потребителя. Он также высказал предложение внести изменения в методику определения уровня газификации с учетом топливно-энергетического баланса субъекта.

Виктор Кудряшов проинформировал, что Самарская область занимает четвертое место по уровню газификации населения (более 94 процентов). Но остаются негазифицироваными 174 населенных пункта с общим количеством домовладений от десяти до ста. Для полного завершения газификации необходимо 4,8 миллиарда рублей.

Участники заседания также обсудили перспективы взаимодействия независимых поставщиков газа в газотранспортной системе страны.

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