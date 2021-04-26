Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Звездный городок26.04.2021 19:30

В Звездном городке провели акцию к 60-летию полета Юрия Гагарина

60 саженцев дуба высажены на территории Звездного городка (Московская область) по инициативе общественной организации «Ветераны Звездного городка», которую возглавляет Герой России, летчик-космонавт РФ Валерий Корзун. Акцию, приуроченную к 60-летию полета Юрия Гагарина, поддержали сотрудники Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, представители отряда космонавтов Роскосмоса и администрации Звездного городка, дети и молодежь. Дождливая погода не стала препятствием к проведению мероприятия.

Традиция высаживать деревья очень важна для людей, чья судьба тесно связана с космосом. Ее соблюдают, отмечая важные события и даты. Каждый космонавт, готовясь к первому полету, высаживает именное дерево на Байконуре за несколько дней до старта. Акции по озеленению проводились в ЦПК и регулярно походят на территории Звездного городка.

Ветеранская организация не только постоянный участник подобных мероприятий, но и часто является их инициатором. Так, например, было в 2017 году, когда закладывали фруктовый сад возле храма Преображения Господня в Звездном городке. Люди старшего поколения показывают достойный пример детям, внукам и правнукам, которые с гордостью поддерживают их начинания.

[embedded content]

MIL OSI