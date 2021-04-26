Г. Карасин: В России настроены на взаимодействие с Францией

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий провел встречу с членом Комитета Сената Французской Республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Ж. Гаррио-Майлам.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с членом Комитета Сената Французской Республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Жоэль Гаррио-Майлам.

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Сенатор подчеркнул, что отношения России и Франции имеют глубокую историю. «Сейчас они проходят через сложный этап. В основном, это политические сложности, связанные с режимом санкций, враждебностью, которую на Западе нагнетают вокруг нашей страны».

Григорий Карасин выразил уверенность, что трудности, которые сейчас существуют в отношениях двух государств, будут преодолены.

«Мы выделяем Францию среди других европейских стран, поскольку Франция во многом способствовала, например, тому, чтобы в полном объеме были восстановлены права российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Мы весьма высоко ценим позицию французских коллег, которые зафиксировали в нашем совместно парламентском докладе тезис о безальтернативности сотрудничества с нашей страной, без участия которой невозможно решить практически ни одной серьезной международной и региональной проблемы», — особо отметил сенатор.

19 марта состоялось открытие перекрестного Года межрегионального сотрудничества России и Франции, которое затрагивает около 70 регионов РФ

Григорий Карасин напомнил, что 19 марта состоялось открытие перекрестного Года межрегионального сотрудничества России и Франции, которое затрагивает около 70 регионов РФ.

Встреча Григория Карасина с членом Комитета Сената Французской Республики по инстранным делам, обороне и вооруженным силам г-жой Жоэль Гаррио-Майлам

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Встреча Григория Карасина с членом Комитета Сената Французской Республики по инстранным делам, обороне и вооруженным силам г-жой Жоэль Гаррио-Майлам

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Встреча Григория Карасина с членом Комитета Сената Французской Республики по инстранным делам, обороне и вооруженным силам г-жой Жоэль Гаррио-Майлам

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Григорий Карасин

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Встреча Григория Карасина с членом Комитета Сената Французской Республики по инстранным делам, обороне и вооруженным силам г-жой Жоэль Гаррио-Майлам

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Григорий Карасин

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Встреча Григория Карасина с членом Комитета Сената Французской Республики по инстранным делам, обороне и вооруженным силам г-жой Жоэль Гаррио-Майлам

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Встреча Григория Карасина с членом Комитета Сената Французской Республики по инстранным делам, обороне и вооруженным силам г-жой Жоэль Гаррио-Майлам

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Встреча Григория Карасина с членом Комитета Сената Французской Республики по инстранным делам, обороне и вооруженным силам г-жой Жоэль Гаррио-Майлам

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Встреча Григория Карасина с членом Комитета Сената Французской Республики по инстранным делам, обороне и вооруженным силам г-жой Жоэль Гаррио-Майлам

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«Мы настроены на продвижение нашего двустороннего взаимодействия в различных направлениях. Это соответствует общему настроению российского общественного мнения», — подчеркнул глава Комитета СФ.

Со своей стороны Жоэль Гаррио-Майлам высказалась за активное развитие двусторонних связей и акцентировала важность продвижения совместных историко-мемориальных проектов. «Убеждена, что хорошие отношения между нашими странами – это необходимость», — сказала она.

В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия в области кибербезопасности, сопряжения интеграционных процессов, ситуация на Украине. В этой связи Григорий Карасин подчеркнул безальтернативность Минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта.

Сенатор пригласил Жоэль Гаррио-Майлам принять участие в работе Третьего Евразийского женского форума, который состоится в октябре этого года в Санкт-Петербурге.

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