Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Луна-25#Луна#Лунная программа#Дмитрий Рогозин#Космодромы#Восточный26.04.2021 13:10

Дмитрий Рогозин: сбоев при подготовке запуска аппарата «Луна-25» нет

Сбоев при подготовке к запуску аппарата миссии «Луна-25» с космодрома Восточный нет, стартовой готовности планируется достичь к сентябрю. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин во время пресс-подхода на космодроме Восточный.

«Работа идет по плану, у нас сбоев нет. Мы должны достичь к сентябрю стартовую готовность с тем, чтобы попасть в пусковое окно, которое у нас открывается 1 октября и будет действовать до 30 октября. Это сложная машина, сложный пуск, впервые в мире мы идем на южный полюс Луны, поэтому, конечно, коллектив разработчиков тщательно готовится к этому, но пока каких бы то ни было опасений, что мы не впишемся в это пусковое окно, у нас нет. Это исторически важное событие для всей отрасли», — сказал Дмитрий Рогозин.

Российский аппарат «Луна-25», который станет продолжением советских станций одноименной серии, открывает долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и доставку лунного грунта на Землю.

Источник: ТАСС26 апреля 2021 года, 07:07 мск

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