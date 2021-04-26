Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Космодромы#Восточный#Дмитрий Рогозин26.04.2021 21:00

Дмитрий Рогозин сообщил о планах Роскосмоса создать технопарк на базе космодрома Восточный

Роскосмос намерен создать на базе космодрома Восточный в Амурской области образовательный технопарк, а также рассматривает возможность расположить там филиал вуза. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор Госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Здесь, на космодроме Восточный, в целом мы по-прежнему видим большую перспективу в том, чтобы создать в будущем технопарк и, может быть, даже в будущем тут будет филиал одного из вузов, который готовит специалистов для космической отрасли», — сказал Дмитрий Рогозин.

При этом глава Роскосмоса не назвал сроков и не уточнил, о филиале какого вуза идет речь.

«Мы сейчас уже ощущаем, что чем больше мы занимаемся этой просветительской, образовательной работой, тем больше к нам приходит талантливой молодежи — сначала в вузы, а потом уже и в отрасль», — подчеркнул гендиректор Госкорпорации.

12 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поручит Минобразования РФ и Роскосмосу проработать специальную программу подготовки студентов для работы на космодроме Восточный. По его словам, квалификация будущих работников отрасли должна предполагать самое активное использование цифровых технологий.

Источник: ТАСС26 апреля 2021 года, 07:43

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