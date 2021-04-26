Е. Алтабаева приняла участие в высадке деревьев в Севастополе

Source: Russia – Council of the Federation
Жители Севастополя активно поддержали Всероссийский субботник. Тысячи горожан работали на разных площадках в этот день.
Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева в Севастополе вместе с депутатами Гагаринского муниципалитета, общественниками, спортсменами и школьниками приняла участие во всероссийском субботнике.
В честь 76-летия окончания Великой Отечественной войны возле школы «Экотех» посадили 76 деревьев. Учебное заведение расположено там, где проходили последние рубежи обороны во время второй героической обороны Севастополя 1941–1942 годов.
Новая школа с углубленным изучением гуманитарных наук, языков, была открыта в Севастополе месяц назад. Учебное заведение было построено по федеральному проекту «Образование» и национальному «Современная школа» с привлечением средств правительства Москвы и города Севастополя.
Екатерина Алтабаева в Севастополе приняла участие во всероссийском субботнике
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Екатерина Алтабаева
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Екатерина Алтабаева в Севастополе приняла участие во всероссийском субботнике
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Екатерина Алтабаева в Севастополе приняла участие во всероссийском субботнике
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Екатерина Алтабаева в Севастополе приняла участие во всероссийском субботнике
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Екатерина Алтабаева в Севастополе приняла участие во всероссийском субботнике
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Екатерина Алтабаева в Севастополе приняла участие во всероссийском субботнике
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Екатерина Алтабаева в Севастополе приняла участие во всероссийском субботнике
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«В школе «Экотех» активно поддерживаются проекты экологической направленности. Отрадно, что основными участниками акции по посадке деревьев стали именно школьники», — отметила Екатерина Алтабаева.
Сенатор поблагодарила всех участников субботника, а также севастопольца, который за свои средства приобрёл посадочный материал.
«Здорово, что есть люди, которые, не жалея сил и средств, делают наш Севастополь лучше, красивее. Огромное им спасибо», — сказала Екатерина Алтабаева.