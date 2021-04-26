Е. Перминова провела «круглый стол» о синхронизации подходов к разработке и управлению государственными программами РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Тема рассматривалась в контексте реализации Указа Президента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области провела в режиме видеоконференции «круглый стол», посвященный синхронизации подходов к разработке и управлению государственными программами РФ и национальными проектами. Тема рассматривалась в контексте реализации Указа Президента РФ от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года».

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В обсуждении приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики члены Комитета СФ Ахмат Салпагаров, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики Евгений Савченко, СавченкоЕвгений Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области Павел Тараканов ТаракановПавел Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области и Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва представители Счетной палаты РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, общественных организаций и экспертного сообщества.

Елена Перминова отметила, что в июле прошлого года Указом Президента РФ были скорректированы национальные цели развития Российской Федерации, уточнены целевые показатели, характеризующие их достижение, горизонт планирования увеличен до 2030 года.

Сенатор подчеркнула, что срок корректировки национальных проектов и приведения их в соответствие с Единым планом продлевался до 1 апреля 2021 года. «Однако уточненные паспорта национальных проектов мы не увидели. В своем Послании Федеральному Собранию Президент дал Правительству срок до 1 июля текущего года, чтобы учесть в национальных проектах обозначенные им ключевые направления развития страны», — сказала Елена Перминова.

Подтвержден курс на развитие проектных принципов управления и, значит, на синхронизацию подходов к разработке и управлению государственными программами и национальными проектами

По ее словам, подтвержден курс на развитие проектных принципов управления и, значит, на синхронизацию подходов к разработке и управлению государственными программами и национальными проектами. «Мы ожидаем, что уточненные национальные проекты будут, наконец, полностью интегрированы в обновленную систему государственных программ».

Сенатор отметила, что подготовленный Минэкономразвития России проект постановления «О системе управления государственными программами Российской Федерации» пока не утвержден. «В целом хотелось бы понимать, каковы перспективы, сроки и какие причины его непринятия».

Елена Перминова подчеркнула, что интеграция между национальными проектами и госпрограммами происходит достаточно сложно. «Счетная палата неоднократно отмечала существенные недостатки как национальных проектов, так и государственных программ – это отсутствие зависимости между объемами ресурсного обеспечения и достигаемыми значениями показателей, многократные изменения состава и ухудшение значений показателей, низкая доля показателей, определяемых исходя из данных государственного статистического наблюдения».

«Мы проанализировали представленные регионами материалы по их затруднениям при реализации региональных проектов национальных проектов и госпрограмм. В основном это отсутствие или недостаточность нормативных документов, методических рекомендаций, недоработка федеральными органами исполнительной власти в части плановых значений показателей, методик их расчета, отсутствие необходимой информации о фактических значениях», — сказала Елена Перминова.

«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Елена Перминова

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Павел Тараканов

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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По ее словам, федеральными органами власти устанавливаются уровни софинансирования расходных обязательств существенно ниже, чем утвержденные Правительством РФ предельные уровни софинансирования при реализации национальных проектов. Есть жалобы на избыточность поступающих в регионы запросов о ходе реализации мероприятий национальных проектов.

«Без полной цифровизации никакая настоящая полная и окончательная синхронизация госпрограмм и национальных проектов, никакая взаимная корректировка невозможна. Важно, что Председатель Правительства уделяет должное внимание программным продуктам, что дает дополнительные шансы на то, что все документы стратегического планирования будут включены в единую электронную среду, непосредственно связанную с электронным бюджетом. Но очень многие регионы до сих пор отмечают нестабильную работу государственной информационной интегрированной системы управления общественными финансами (ГИИС) «Электронный бюджет», проблемы при внесении в нее данных», — отметила Елена Перминова.

Она указала, что сейчас формируется проект федерального бюджета на 2022 – 2024 годы. В этой связи сенатор обратила внимание на необходимость сокращения рисков неполного исполнения расходов бюджетов бюджетной системы страны, недостижения целей, на которые выделяются значительные средства в рамках госпрограмм и национальных проектов. Особо отмечена необходимость своевременного утверждения документов стратегического планирования, в том числе с учетом их актуализации, чтобы именно на их основе, в программном формате формировалось финансовое обеспечение расходов бюджетов.

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