Заместители сопредседателей Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании России провели заседание Президиума Совета законодателей

Source: Russia – Council of the Federation

Рассмотрены вопросы доступности и качества медицинской помощи в регионах, обеспечения подготовки медицинских кадров, воспитания детей и сохранения исторической преемственности поколений.

Заместители сопредседателей Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании России – первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области и заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая провели заседание Президиума Совета законодателей.

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Мероприятие состоялось в режиме видео-конференц-связи. Участники рассмотрели вопросы доступности и качества медицинской помощи в регионах, обеспечения подготовки медицинских кадров, воспитания детей и сохранения исторической преемственности поколений.

Андрей Яцкин отметил, что обсуждаемым темам уделено особое внимание в Послании Президента Федеральному Собранию.

Проблемы здравоохранения чувствительны для граждан. Главой государства поставлена задача пристального контроля за качеством и доступностью услуг в сфере здравоохранения со стороны органов власти, в том числе руководства регионов

«Проблемы здравоохранения чувствительны для граждан. Главой государства поставлена задача пристального контроля за качеством и доступностью услуг в сфере здравоохранения со стороны органов власти, в том числе руководства регионов», — подчеркнул первый вице-спикер СФ.

Он напомнил, что в настоящее время в рамках национального проекта «Здравоохранение» предпринимаются системные усилия. «В зоне особого внимания в регионах должны быть проведение диспансеризации и создание условий для эффективной борьбы с заболеваниями, которые становятся основными причинами смертности населения. Это, прежде всего, сердечно-сосудистые и онкозаболевания». Ключевое значение сегодня имеет вакцинация».

По мнению Андрея Яцкина, гарантировать доступность и качество медицинской помощи невозможно без насыщения отрасли высококлассными кадрами. «Почти все субъекты сталкиваются с нехваткой квалифицированных медработников. Это напрямую влияет на качество жизни, на демографию, затрудняет достижение тех больших целей, которые стоят перед страной».

«На площадке Совета законодателей надо договориться о том, какие меры назрели на федеральном уровне, какие региональные подходы требуются, чтобы снять эту проблему, — сказал Андрей Яцкин, призвав коллег сосредоточиться на поиске решений.

Первый вице-спикер СФ напомнил, что в начале прошлого года Президентом России был дан ряд поручений, в частности, по увеличению квот на целевое обучение по дефицитным медицинским специальностям, по трудоустройству выпускников, по обеспечению медработников жильем, прежде всего, на селе.

«Эти вопросы ранее поднимались Советом Федерации. Они отражены в наших решениях. Во исполнение поручений Президента принят ряд законодательных мер. У регионов появилась возможность самостоятельно определять перечни специальностей и направлений подготовки с учетом реальной потребности в кадрах на местах», — считает Андрей Яцкин.

Он напомнил, что ранее по инициативе верхней палаты российского парламента была законодательно закреплена ответственность всех сторон целевого договора. «Совместными усилиями удалось добиться положительной динамики по целевому приему в медвузы. Эту работу надо продолжать также как и работу над инструментами повышения уровня жизни и социального статуса тех, кто посвящает себя врачебному делу».

«Механизм удержания кадров прост, – в нем всего три базовые составляющие. Во‑первых, это материальный фактор: высокие зарплаты, социальные гарантии, жилье. Во‑вторых, – возможность профессионального роста, научной деятельности, доступ к новейшим технологиям. В третьих, – современная комфортная среда для жизни. Все эти три слагаемых должны быть обеспечены в регионах», — отметил первый заместитель Председателя СФ.

«Исходим из того, что объемы и структура контрольных цифр приема в каждом субъекте должны основываться на анализе региональных потребностей и возможностей трудоустройства. Было бы правильно нацелить регионы на системную работу по профессиональной ориентации. Это позволит более качественно отбирать ребят под целевое обучение», — сказал он.

Андрей Яцкин также отметил, что подготовка высококлассных молодых специалистов требует наставничества. «Актуальность этого института проявилась в период пандемии, когда потребовалась быстрая адаптация молодых специалистов к напряженной реальной работе. Успешный опыт внедрения наставничества в здравоохранении уже проявился в ряде регионов. Его необходимо масштабировать на всю страну».

Андрей Яцкин напомнил, что в прошлом году сенаторы вышли с инициативой, призванной содействовать решению жилищной проблемы медиков. «Речь об установлении четкого порядка приватизации служебных помещений и определении категорий сотрудников, имеющих на нее право. Эта мера снизит риски, связанные с приватизацией служебного жилья. Есть предложение вернуться к данному вопросу в текущем году, изучив региональный опыт».

«Важно, чтобы законы в сфере здравоохранения принимались без пробуксовки», — подчеркнул первый заместитель Председателя СФ.

Касаясь вопроса воспитания подрастающего поколения Андрей Яцкин отметил, что в данной сфере на государственном уровне уже принят целый комплекс документов. «Особое значение воспитания закреплено в Конституции. Во исполнение этой конституционной нормы воспитанию на законодательном уровне придан статус неотъемлемого элемента образовательного процесса».

«Важно наполнить правовые нормы о воспитании подрастающего поколения правильным содержанием, передать ценностные ориентиры тем, кто пойдет в большую жизнь. Речь не о том, чтобы заставлять детей ходить строем. Важно привить им нашу культуру, научить ей гордиться», — подчеркнул Андрей Яцкин.

Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации

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Андрей Яцкин

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Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации

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По его мнению, в этом вопросе почти все зависит от того, как будет выстроена работа на местах. «Приоритетная роль в воспитании детей, безусловно, отводится семье. Правильно вести речь о сопряжении усилий семьи и школы. Эту мысль важно донести и до родительского сообщества, и до педагогов. Нужно сотрудничество, а не конкуренция».

По мнению Андрея Яцкина, важно поставить дело так, чтобы подготовка обязательных для школ календарных планов воспитательной работы не создавала избыточной «бумажной нагрузки» на учителя, сокращать в целом объемы школьной отчетности. «Необходимо больше вовлекать учителей в принятие решений. Парламентариями разработан и внесен в Госдуму законопроект, наделяющий Правительство полномочием по установлению перечня документов, в разработке которых могут принимать участие педагогические работники. Он был включен в программу весенней сессии».

Первый заместитель Председателя СФ напомнил, что с нынешнего года в ряде регионов в пилотном режиме введена должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями.

«Разумеется, само по себе введение этой ставки к желаемому эффекту не приведет. Результат будет только при творческом, неравнодушном подходе, учете индивидуальных особенностей и интересов каждого ребенка. Участвовать в воспитании, формировании личности должны хорошо подготовленные, мудрые люди. Говоря о воспитании, мы должны четко понимать, кого и как готовят наши педагогические университеты», — подчеркнул он.

«Вопрос подготовки будущих учителей поднимался в Совете Федерации рамках «Открытого диалога» с Заместителем Председателя Правительства России Татьяной Голиковой. Очевидно, что программы педагогических вузов нуждаются в корректировке в части повышения уровня воспитательных компетенций. Нужны новые методики, программы и критерии эффективности. Важно не забывать и о мотивации педагогов к воспитательной деятельности. Необходимо выстроить воспитательную работу в стране на современных принципах, с опорой на национальные культурно-исторические традиции и, главное, — в интересах самих детей», — заключил Андрей Яцкин.

Ирина Яровая подчеркнула, что Совет законодателей традиционно выбирает для обсуждения вопросы, актуальные для граждан нашей страны.

По словам вице-спикера Государственной Думы, за последние годы российским Парламентом и Правительством РФ приняты важные законы, направленные на повышение качества медицинского обслуживания.

Ирина Яровая призвала законодателей и представителей властных структур, ответственных за доступность и качество медицинской помощи, «выйти на логику, понятную и полезную пациенту».

Касаясь темы детского воспитания и образования Ирина Яровая отметила, что это – ключевой вопрос будущего России.

«Формирование у молодого поколения чувства преемственности, благодарности и продолжение традиций, которые формировались прошлыми поколениями является важной государственной задачей и задачей», — сказала заместитель Председателя Государственной Думы.

В прениях по вопросу доступности и качества медицинской помощи в регионах, обеспечения подготовки медицинских кадров, воспитания детей и сохранения исторической преемственности поколений выступила заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области

По ее словам, для повышения доступности и качества медицинской помощи необходимо развивать мобильную медицину, в том числе санитарную авиацию, и дистанционную медицину с использованием телекоммуникационных технологий. Особенно это касается регионов Арктической зоны. «Для проведения диспансеризации, консультирования и лечения пациентов в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах целесообразно использовать выездные формы работы», — сказала парламентарий.

Требованием времени стала необходимость информатизации здравоохранения, подчеркнула Татьяна Кусайко. «Развитие телемедицинских технологий, цифрового документооборота, создания информационных ресурсов и сервисов позволят перейти к качественно новому уровню оказания медицинской помощи».

Сенатор остановилась на вопросе обеспечения доступности и качества медицинской помощи – укомплектованности медицинских организаций квалифицированными специалистами. «Важно также включение мероприятий по строительству служебного жилья для участников программы «Земский доктор» в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий», отметила Татьяна Кусайко.

Сенатор высказала ряд предложений в проект рекомендаций, который будет выработан по итогам Совета законодателей.

По вопросу воспитания детей и сохранения исторической преемственности поколений выступила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

Она сделала акцент на учете мнения родителей при выстраивании воспитательной работы, обратила внимание на важность связи «родители-школа». «Родители должны участвовать в процессе воспитания и образования».

Сенатор сообщила, что секция Экспертного совета при профильном Комитете СФ провела в социальных сетях опрос по теме образования, в котором участвовало более одного миллиона человек. Опрос выявил потребность прямого диалога, «живого общения» между учителями и родителями.

Лилия Гумерова затронула вопрос подготовки педагогов в плане методик воспитательной работы. По ее мнению, необходимо разработать критерии эффективности воспитательной работы.

«В профильном Комитете СФ внимательно проанализировали успешные практики работы в регионах. Предлагаем обобщить эти практики и транслировать на всю территорию нашей страны».

«Считаю, что воспитание родителей нужно начинать задолго до того как прозвучит вальс Мендельсона. Подходить к воспитанию будущих родителей необходимо неформально, с душой», — подчеркнула Лилия Гумерова.

В заседании Президиума Совета законодателей также приняли участие — председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, депутаты Государственной Думы, региональных законодательных собраний.

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