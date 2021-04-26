И. Панченко: Развитие отрасли экологического машиностроения необходимо для решения задач национального проекта «Экология»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на тему «Законодательное регулирование развития отрасли экологического машиностроения».

Член Комитета СФ по экономической политике Игорь Панченко ПанченкоИгорь Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тульской области провел «круглый стол» на тему «Законодательное регулирование развития отрасли экологического машиностроения».

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Открывая мероприятие, сенатор отметил, что развитие этой отрасли необходимо для решения задач национального проекта «Экология».

Экологическое машиностроение как подотрасль отечественного машиностроения по производству оборудования, предотвращающего вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду, должно получить свое достойное место в машиностроительном комплексе Российской Федерации

«Экологическое машиностроение как подотрасль отечественного машиностроения по производству оборудования, предотвращающего вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду, должно получить свое достойное место в машиностроительном комплексе Российской Федерации, с учетом поддержки и использования производственных возможностей смежных отраслей энергетического, химического, тяжелого машиностроения, а также на основе диверсификации оборонно-промышленного комплекса», — сказал Игорь Панченко.

Они напомнил, что современный вектор экологического развития определен в Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию. Для обеспечения комфортной и безопасной жизни требуется организовать производство оборудования для газоочистки промышленных загрязнений атмосферного воздуха, водоочистки сбросов в водные объекты, а также переработки и ликвидации промышленных и коммунальных отходов.

«Для решения столь масштабной задачи должны быть созданы мощности экологического машиностроения», — подчеркнул парламентарий.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области в своем выступлении отметил, что эффективное обеспечение экологической безопасности должно быть тесно увязано с реализацией промышленной политики. Он сообщил, что в настоящее время на российском рынке доля продукции экологического машиностроения отечественных производителей составляет около 40 проц. в стоимостном выражении.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Игорь Панченко

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Нужно выходить на разработку Стратегии развития экологического машиностроения. Должна быть эффективная реализация инструментов поддержки отечественного экологического машиностроения. Важно также стимулировать спрос на инновационную продукцию», — сказал сенатор.

В ходе заседания депутат Государственной Думы Александр Козловский рассказал о законодательных предпосылках создания отрасли экологического машиностроения.

Заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Дубинин проинформировал о развитии законодательства о промышленной политике.

Президент Ассоциации «Национальный промышленный кластер экологического машиностроения «ЭКОМАШ» Борис Федоров затронул тему совершенствования природоохранного законодательства на основе применения технологического принципа управления качеством окружающей среды для создания отрасли экологического машиностроения.

В мероприятии также приняли участие председатель Совета Российского экологического общества Рашид Исмаилов, директор ФГБУ «Государственный научно-исследовательский институт промышленной экологии» Андрей Недре, заместитель директора по науке ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Соловьянов, представители государственных, коммерческих и научных организаций, эксперты.

По итогам «круглого стола» принято решение, нацеленное на дальнейшее совершенствование законодательного регулирования развития отрасли экологического машиностроения.

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