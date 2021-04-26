И. Святенко приняла участие в международном форуме, посвященном вопросам нацпроекта «Демография», поддержке семьи и детей

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в I Международном форуме «Новые правила роста», прошедшем в Санкт-Петербурге. Мероприятие было посвящено вопросам национального проекта «Демография», семейным ценностям, поддержке семьи и детей.

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Сенатор огласила участникам приветственное слово Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга В нем отмечается важность и актуальность обсуждаемых на форуме тем.

Для обеспечения стабильного социально-экономического роста, повышения уровня жизни людей большое значение имеют развитие социальной сферы, разработка новых, эффективных подходов к предоставлению социальных услуг и оказанию помощи, различным категориям граждан

«Проведение такого мероприятия – уникальная возможность для представителей органов государственной власти, бизнес-сообщества, некоммерческих организаций, общественных объединений поделиться опытом, обменяться мнениями и обсудить наиболее важные вопросы, стоящие сегодня перед обществом. Для обеспечения стабильного социально-экономического роста, повышения уровня жизни людей большое значение имеют развитие социальной сферы, разработка новых, эффективных подходов к предоставлению социальных услуг и оказанию помощи, различным категориям граждан», — подчеркивается в приветствии.

Инна Святенко в своем выступлении сообщила, что сохранение здоровья и повышение качества жизни населения, информирование и предоставление мер социальной поддержки, упрощение процедур получения государственных услуг, перевод их предоставления в проактивный формат — основные приоритеты социальной политики государства на ближайшую перспективу.

Инна Святенко

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Инна Святенко приняла участие в I Международном форуме «Новые правила роста»

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Инна Святенко приняла участие в I Международном форуме «Новые правила роста»

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Инна Святенко приняла участие в I Международном форуме «Новые правила роста»

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Инна Святенко приняла участие в I Международном форуме «Новые правила роста»

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Инна Святенко приняла участие в I Международном форуме «Новые правила роста»

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Инна Святенко приняла участие в I Международном форуме «Новые правила роста»

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Инна Святенко приняла участие в I Международном форуме «Новые правила роста»

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Инна Святенко приняла участие в I Международном форуме «Новые правила роста»

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Инна Святенко приняла участие в I Международном форуме «Новые правила роста»

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Сенатор также отметила важность участия в форуме Ассоциации женского бизнеса. «С каждым днем женская повестка растет, на женщин возложены сегодня не только вопросы семьи, обустройства быта, но и решение важных, порой стратегических задач государства и общества», — добавила парламентарий.

По ее словам, на форуме работа велась в разрезе реализации Послания Президента Федеральному Собранию. Инициаторами мероприятия выступили общественные организации «Правила роста» и «Межрегиональная ассоциация женского бизнеса».

«В Петербурге с сентября прошлого года работает консультационный центр бесплатной семейной юридической помощи. В нем можно узнать о правах и льготах. Также оказывают психологическую помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы проводим онлайн- консультации, консультации по телефону, и даже по скайпу», — сказала президент организации «Правила роста» Ольга Ходаковская.

По итогам Форума подписаны 16 меморандумов о сотрудничестве и всесторонней поддержке проектов организации «Правила роста» с региональными общественными организациями и 18 меморандумов с Ассоциацией женского бизнеса.

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