Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Конференция26.04.2021 15:30

Конференция «Космонавтика ХХI века» в ЦНИИмаш

12 и 14 мая 2021 года ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») проводит Отраслевую научно-практическую конференцию «Космонавтика XXI века», посвящённую 75-летию создания ракетно-космической отрасли и 75-летию со дня образования НИИ-88/ЦНИИмаш. Заседания секций будут проходить по адресу: Московская область, г.о. Королёв, ул. Пионерская, д. 4 (ЦНИИмаш).

В работе конференции примут участие учёные и специалисты ведущих предприятий российской ракетно-космической отрасли, оборонной промышленности, российских научно-исследовательских центров, Российской Академии наук и профильных вузов.

Доклады участников будут заслушаны на пленарном заседании 12 мая 2021 года и заседаниях восьми секций 12 и 14 мая 2021 года. В рамках научно-практической конференции будет организована работа секций.

С подробной программой секций и другой информацией вы можете ознакомиться в разделе «Отраслевая научно-практическая конференция „Космонавтика XXI века“».

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