М. Львова-Белова обсудила с руководителем Ростуризма З. Догузовой вопросы развития инклюзивного туризма

Source: Russia – Council of the Federation
Будет проведен мониторинг развития инклюзивного туризма во всех регионах страны, отметила сенатор.
Член Комитета СФ по социальной политике Мария Львова-Белова Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области провела рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой.
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В ходе беседы обсуждалось развитие инклюзивного туризма в России. В частности, речь шла об изменениях в нормативно-правовой базе.
«Нашу команду включили в рабочую группу по внесению изменений в законодательство о туристской деятельности и приняли к рассмотрению предложения по возможным поправкам», — пояснила сенатор.
Мы говорили о грантовой и информационной поддержке туризма людей с инвалидностью
На встрече, в частности, поднимался вопрос развития доступного туризма с помощью инструментов, заложенных в национальном проекте. «Мы говорили о грантовой и информационной поддержке туризма людей с инвалидностью. Можно, например, создать на сайте программы туристического кэшбека отдельную вкладку с перечнем доступных туристских предложений, а также собирать соответствующую статистику, которой пока нет», — сказала Мария Львова-Белова.
Мария Львова-Белова
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Мария Львова-Белова провела рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой
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Зарина Догузова
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Мария Львова-Белова провела рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой
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Мария Львова-Белова
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Кроме того, сенатор РФ и глава Ростуризма договорились провести мониторинг развития инклюзивного туризма во всех регионах страны, а также активно содействовать популяризации данного направления.