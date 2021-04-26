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#Роскосмос#Иван Харченко#Дмитрий Шишкин#ВПК#ОПК#РКК Энергия#ЦНИИмаш#НПО Энергомаш26.04.2021 17:05

Награждение финалистов Всероссийского конкурса организаций ОПК с высокой социально-экономической эффективностью

Заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по административным и корпоративным вопросам Иван Харченко и директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрий Шишкин провели в режиме видеоконференции награждение финалистов Всероссийского конкурса на звание «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности», организованного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Иван Харченко поздравил коллективы и руководство организаций с этими достижениями и отметил, что год от года растет количество победителей и финалистов Конкурса из числа дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос».

Предприятия Роскосмоса традиционно активно участвуют в конкурсе и занимают призовые места. В конкурсе, приняли участие 356 организаций ОПК, 36 из которых вышли в финал. Из 5 организаций Госкорпорации «Роскосмос» получили 7 дипломов финалистов. Дипломы подписал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Юрий Борисов.

В номинации «Промышленная организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности» финалистом, занявшим 3-е место, признана Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва. Кроме того, «Энергия» получила и диплом по направлению «За лучшие достижения в улучшении жилищных условий сотрудников среди организаций оборонно-промышленного комплекса».

В номинации «Научная организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности» 3-е место и диплом финалиста получил «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения».

В номинации «Интегрированная структура оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности» 2-е место занимает «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко». Уже второй год подряд Энергомаш становится финалистом в этой важной номинации.

Финалистом конкурса по направлению «За лучшую организацию медицинского обеспечения сотрудников среди организаций оборонно-промышленного комплекса» с численностью более 1000 человек признано Акционерное общество «Российские космические системы».

Красноярский машиностроительный завод получает диплом конкурса «За лучшее обеспечение и состояние санитарно-бытовых помещений среди организаций оборонно-промышленного комплекса» с численностью более 1000 человек и диплом финалиста по направлению «За лучшую организацию питания сотрудников среди организаций оборонно-промышленного комплекса».

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