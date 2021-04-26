Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb#Главкосмос#РКЦ Прогресс#НПО Лавочкина26.04.2021 01:24

На Восточном состоялся успешный пуск ракеты «Союз-2»

Подготовка к пуску

Подготовка к пуску

Подготовка к пуску

В понедельник, 26 апреля 2021 года, в 01:14:08 по московскому времени стартовыми расчетами дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 45. В 01:23 мск разгонный блок отделился от третьей ступени носителя на суборбитальной траектории.

Согласно поступившей телеметрической информации, старт, разделение ступеней и орбитального блока прошли в штатном режиме. После чего разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 километров. В течение предстоящих 3 часов 40 минут спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут последовательно отделяться (группами по четыре спутника) от российского «разгонника» производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Данный пуск стал третьим полностью коммерческим с космодрома Восточный, реализуемым по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace и российско-французской компании «Старсем» для оператора инновационной спутниковой группировки OneWeb с нового российского космодрома.

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» создана в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в Роскосмос) и является модификацией «Союза-2». По сравнению с вариантом «1а» она имеет двигатель с повышенными энергетическими характеристиками на третьей ступени. У «Союза-2.1б» по отношению к предыдущей версии выше точность выведения, устойчивость и управляемость, увеличена масса полезной нагрузки.

На первой и второй ступенях носителя применяются жидкостные ракетные двигатели РД-107А и РД-108А, на третьей — четырехкамерный РД-0124. С помощью РД-107 и РД-108 разработки Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в Роскосмос) надежно обеспечивается выполнение отечественной программы пилотируемых полетов и вывода космических аппаратов. К настоящему времени были проведены работы по модернизации базовых двигателей РД-107 для первой ступени и двигателей РД-108 для второй ступени — 18 модификаций для различных программ.

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