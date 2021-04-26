Норильск должен стать городом, комфортным для проживания, считают сенаторы

Source: Russia – Council of the Federation

Делегация Совета Федерации находится с рабочей поездкой в Норильске в целях осуществления контроля за ходом реализации Постановления СФ «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края».

Делегация Совета Федерации во главе с заместителями Председателя СФ Галиной Кареловой КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и Николаем Журавлевым ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области посетила с рабочей поездкой город Норильск в целях осуществления мониторинг за ходом реализации Постановления СФ от 3 ноября 2020 г. «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края».

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В составе делегации член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Денис Гусев, ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного органа государственной власти Красноярского края Валерий Семенов. СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края

В ходе поездки сенаторы совместно с главой города и представителями компании «Норильский никель» посетили планируемые площадки под строительство объектов социальной инфраструктуры города, предусмотренные Постановлением Совета Федерации.

Норильск должен стать городом, комфортным для проживания, в этой связи особое значение имеет развитие социальной инфраструктуры

Норильск должен стать городом, комфортным для проживания, в этой связи особое значение имеет развитие социальной инфраструктуры, заявила Галина Карелова.

По ее словам, социальная инфраструктура должна быть современной и обеспечивать доступность граждан к медицинским, социальным и образовательным услугам. «Несомненно, в Норильске немало хороших объектов. Однако, как отмечено в Постановлении Совета Федерации, ряд объектов либо требуют ремонта или реконструкции, а некоторые должны быть построены. Надеюсь, что меры по реализации соглашения позволят обеспечить необходимый уровень и высокое качество социальной инфраструктуры города».

В частности, сенаторы осмотрели площадку под строительство детской поликлиники в районе Талнах. Вице-спикер СФ отметила, что до строительства новой поликлиники администрацией города совместно с «Норникелем» предприняты меры для того, чтобы действующая поликлиника продолжала бесперебойно работать.

Во время посещения поликлиники сенаторы обсудили с главой города проблему дефицита медицинских кадров и пути ее решения.

Члены делегации СФ также побывали на площадке для строительства школы со спортивным сооружением и дошкольной образовательной организации в районе Оганер. Они ознакомились с проектом застройки этого района, предусматривающего, кроме строительства школы и детского сада, возведение 40 жилых домов до 2035 г. Помимо дошкольного образовательного учреждения, предусмотренного Постановлением СФ, запланирована реконструкция еще одной школы в центре Норильска. Это позволит полностью закрыть потребность в местах в общеобразовательных учреждениях.

Делегация Совета Федерации во главе с заместителями Председателя СФ Галиной Кареловой и Николаем Журавлевым посетила с рабочей поездкой город Норильск

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Делегация Совета Федерации во главе с заместителями Председателя СФ Галиной Кареловой и Николаем Журавлевым посетила с рабочей поездкой город Норильск

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Делегация Совета Федерации во главе с заместителями Председателя СФ Галиной Кареловой и Николаем Журавлевым посетила с рабочей поездкой город Норильск

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Делегация Совета Федерации во главе с заместителями Председателя СФ Галиной Кареловой и Николаем Журавлевым посетила с рабочей поездкой город Норильск

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В соответствии с Постановлением, до конца 2021 г. должны быть проведены работы по капитальному ремонту здания в целях размещения в нем краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Норильский». В рамках осмотра этого объекта сенаторы провели встречу с социальными работниками.

«Обновленный центр будет полностью соответствовать принципу «одного окна». Важно обеспечить условия для максимальной доступности соцуслуг для всех граждан. Это полностью соответствует принципам «социального казначейства», на что особо обратил внимание Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию», — подчеркнула Галина Карелова.

«Сегодняшний визит в Норильск — плановое мероприятие в продолжение начатой в прошлом году работы, когда были определены первостепенные задачи по решению актуальных проблем города. Это реновация жилищного фонда, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, строительство и реконструкция социальных объектов, переселение граждан в районы с благоприятными условиями проживания», — отметил Николай Журавлев.

По его словам, отдельное приоритетное направление работы связано с экологической повесткой. «Президент в Послании четко определил вектор работы по обеспечению экологической безопасности. Усилия каждого уровня власти, бизнеса должны быть подчинены главной цели — повышению качества жизни граждан».

Работа в рамках соглашения по развитию Норильска уже начата, сказал Николай Журавлев. «Мы осмотрели территорию демонтажа нежилых зданий, площадки под строительство объектов социальной инфраструктуры. Ещё очень многое предстоит сделать и органам власти, и градообразующему предприятию для создания комфортных, благоприятных условий для проживания в городе», — заключил вице-спикер СФ.

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