О. Алексеев: Подрастающее поколение должно знать о подвиге чернобыльцев

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в памятных мероприятиях и во Всероссийском субботнике.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе рабочей поездки в регион посетил Марксовский район. Сенатор принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС и начала ликвидации ее последствий.

Олег Алексеев рассказал, что в Саратовской области сегодня проживают 1864 чернобыльца, было их гораздо больше. «Уже 27 апреля в Чернобыль прибыло подразделение мобильного отряда химических войск, которое располагалось в Шиханах. Потом в Чернобыль отправились офицеры, прапорщики, курсанты Саратовского высшего военного инженерного училища химической защиты. Практически 90 процентов офицерского состава устраняли последствия катастрофы», – рассказал сенатор.

В Марксовском районе сегодня проживают 37 чернобыльцев. В администрации района в торжественной обстановке им вручили памятные медали «35 лет ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС». «Масштабы этой трагедии могли бы быть гораздо больше, если бы не самоотверженность и мужество ликвидаторов аварии. Нельзя забывать то, что случилось 35 лет назад. Подрастающее поколение должно знать, как боролись с невидимым врагом», – сказал парламентарий.

Олег Алексеев принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС и начала ликвидации ее последствий

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Олег Алексеев принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС и начала ликвидации ее последствий

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Олег Алексеев

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Олег Алексеев принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС и начала ликвидации ее последствий

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Олег Алексеев принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС и начала ликвидации ее последствий

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Олег Алексеев принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС и начала ликвидации ее последствий

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Олег Алексеев принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС и начала ликвидации ее последствий

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Олег Алексеев принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС и начала ликвидации ее последствий

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Олег Алексеев принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС и начала ликвидации ее последствий

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Минутой молчания почтили память ушедших ликвидаторов и возложили цветы к мемориальной доске.

Сенатор также принял участие во Всероссийском субботнике. Масштабная уборка территорий прошла во всех регионах. Олег Алексеев вместе с депутатами Саратовской областной Думы вышел на субботник в Парк Победы в Саратове. «Наводить порядок после зимы в популярных местах отдыха людей, массового скопления детей стало доброй традицией. Чище становятся скверы и парки, где установлены монументы героям Великой Отечественной войны. Ведь скоро мы все вместе будет отмечать День Великой Победы. Благодаря стараниям каждого из нас город, село преображаются, становятся чище и уютнее. Парк Победы – одно из любимых мест саратовцев и гостей нашего города», – отметил парламентарий.

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