Павел Сорокин принял участие в обсуждении вопросов газификации Амурской и Самарской областей

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 26 апреля. – Амурская область станет одним из первых регионов, в котором будет апробирован разработанный Минэнерго России новый подход к проведению газификации. Он предполагает, в частности, формирование собственного топливно-энергетического баланса (ТЭБ) региона, а также определение единого оператора по газификации, сообщил Павел Сорокин в ходе заседания Совета по вопросам газификации субъектов РФ Совета Федерации.

Заместитель Министра напомнил, что задача по обеспечению населения доступными и экологичными источниками энергии была поставлена Президентом России.

«Это означает, что мы в ближайшие месяцы должны завершить работу по подготовке наиболее оптимальных способов снабжения регионов энергией, в том числе посчитать стоимость предоставления ресурсов для пищеприготовления, обогрева. И в этом плане Амурская область является одной из показательных. Минэнерго России полностью поддерживает предложения Амурской области об отработке на ней в качестве пилотного региона ТЭБа и Концепции единого оператора газификации. Здесь ещё остается много населённых пунктов, которые нуждаются в энергии», – прокомментировал Павел Сорокин.

На заседании Совета по вопросам газификации речь также шла о Самарской области. Кроме того, участники заседания обсудили перспективы взаимодействия независимых поставщиков газа в газотранспортной системе страны.

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