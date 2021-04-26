Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Российская орбитальная станция#РКК Энергия#Дмитрий Рогозин#Владимир Соловьев26.04.2021 18:10

Первая пилотируемая экспедиция полетит на новую станцию в 2026 г.

Впервые космонавты полетят на новую орбитальную станцию в 2026 году. Об этом сообщил руководитель полета российского сегмента Международной космической станции, первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Владимир Соловьев.

«Если в 2025 году запустим Научно-энергетический модуль, в 2026 году там будет пилотируемая экспедиция», — сказал он.

Ранее генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. По его словам, он уже в работе. Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля — им станет Научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Источник: ТАСС23 апреля 2021 года, 15:06 мск

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