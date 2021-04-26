Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Циолковский#Космодромы#Восточный26.04.2021 11:15

Профильная аэрокосмическая школа в ЗАТО «Циолковский»

В период с 24 по 26 апреля 2021 года в ЗАТО «Циолковский» была организована и проведена профильная аэрокосмическая школа для призеров «Республиканской космической олимпиады «Старт в космос!».

Олимпиада, посвященная 60-летию полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина, была проведена дистанционно 1-12 апреля 2021 года на территории Республики Саха (Якутия) секцией Восточного регионального отделения МОО «Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского» совместно с Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия).

После завершения мероприятий олимпиады «Старт в космос!» для участников аэрокосмической школы Восточным региональным отделением МОО «Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского» и филиалом Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный для победителей олимпиады «Старт в космос!» были организованы и проведены лектории, экскурсии по ЗАТО «Циолковский», на объектах наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный с наблюдением 26 апреля 2021 года пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 космическими аппаратами OneWeb.

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