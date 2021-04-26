С. Белоусов: Отечественные органические хозяйства по уровню не уступают европейским

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил многопрофильное органическое хозяйство в Московской области.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края в рамках деятельности рабочей группы по мониторингу реализации закона об органической продукции посетил многопрофильное органическое хозяйство в селе Шульгино Московской области.

Смотрите также

В рабочей поездке также приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов и руководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов.

Сенатор встретился с руководителем одной из ферм Михаилом Бахтиаровым и ознакомился с главными направлениями работы предприятия, в основе которого лежат принципы органического производства.

«Органическое сельское хозяйство России находится в самом начале своего пути и только завоевывает доверие потребителей. Во время рабочих поездок в Германию нам с коллегами приходилось бывать на органических хозяйствах самого высокого уровня. Увидеть такие предприятия в России было приятным открытием», — сказал Сергей Белоусов.

Парламентарий отметил фундаментальный подход руководства компании к ведению органического бизнеса. Они провели большую работу по восстановлению земель, которые многие годы не обрабатывались, расчистили заросшие травой и кустарником поля, засеяли культуры для улучшения почвы, полностью контролируя развитие биосистемы. Всего за полтора года компания смогла пройти большой путь от смелой идеи до органического фермерского хозяйства площадью 4500 га земли, добавил сенатор.

Сергей Белоусов в рамках деятельности рабочей группы по мониторингу реализации закона об органической продукции посетил многопрофильное органическое хозяйство в селе Шульгино Московской области

1 из 4

Сергей Белоусов в рамках деятельности рабочей группы по мониторингу реализации закона об органической продукции посетил многопрофильное органическое хозяйство в селе Шульгино Московской области

2 из 4

Сергей Белоусов в рамках деятельности рабочей группы по мониторингу реализации закона об органической продукции посетил многопрофильное органическое хозяйство в селе Шульгино Московской области

3 из 4

Сергей Белоусов в рамках деятельности рабочей группы по мониторингу реализации закона об органической продукции посетил многопрофильное органическое хозяйство в селе Шульгино Московской области

4 из 4

«Производство ведется по всем стандартам органик без использования пестицидов, синтетических удобрений или продукции из генетически модифицированного семенного фонда. Здесь соблюдают все правила органического животноводства. Все животные живут в максимальном комфорте, с доступом к свободному выгулу и органическим кормам собственного производства. И это — прекрасный пример для тех, кто только задумывается заниматься органическим сельским хозяйством», — считает Сергей Белоусов.

По его словам, еще два-три года назад в Российской Федерации практически не было специалистов в этой области, аграриям приходилось обращаться за консультациями к европейским экспертам. «Сейчас в ведущих вузах нашей страны запущены специальные образовательные программы и курсы, а базовые знания можно получить на тематических семинарах, которые проводятся экспертами отраслевых союзов и Роскачества при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ», — отметил парламентарий.

«Уверен, что у российской органики светлое будущее, и такие предприятия очень скоро появятся в каждом регионе. Наши аграрии делают уверенные шаги в этом бизнесе. Качественная свежая органическая продукция местных производителей набирает все большую популярность среди населения, а отечественные органические хозяйства по своему уровню ничуть не уступают европейским», — резюмировал Сергей Белоусов.

MIL OSI