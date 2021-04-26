Source: Russia – Council of the Federation

Масштабы трагедии могли бы стать неизмеримо большими, если бы не мужество и героизм участников ликвидации чернобыльской катастрофы, подчеркнул сенатор.

С. Березкин принял участие в памятном мероприятии, посвященном 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС

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С. Березкин принял участие в памятном мероприятии, посвященном 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС

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С. Березкин принял участие в памятном мероприятии, посвященном 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС

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Памятное мероприятие, посвященное 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС

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С. Березкин принял участие в памятном мероприятии, посвященном 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС

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С. Березкин принял участие в памятном мероприятии, посвященном 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС

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Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в Рыбинске принял участие в памятном мероприятии, посвященном 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

«Ежегодно участвуя в торжественных мероприятиях в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, особенно проникаешься осознанием подвига тех, кого принято сейчас именовать «ликвидаторами». Настоящие герои, они по призыву государства, а зачастую добровольно, по зову сердца, встали на переднюю линию огня, жертвуя своим здоровьем и самой жизнью! Масштабы трагедии велики, но они могли бы стать неизмеримо большими, если бы не мужество и героизм участников ликвидации чернобыльской катастрофы», — сказал Сергей Березкин.

Сенатор вместе с главой администрации Рыбинска Денисом Добряковым, представителями общественности, кадетами и «юнармейцами» почтил память погибших и возложил цветы к мемориалу на берегу Волги в Рыбинске, который был установлен к 20-летию подвига ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы по инициативе руководителя Рыбинской общественной организации «чернобыльцев» Александра Мышкарева, поддержанной администрацией города.

Парламентарий также вручил специальные награды участникам церемонии.

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