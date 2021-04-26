Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе Всероссийского съезда садоводов в Ульяновске.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области принял участие в работе Всероссийского съезда садоводов в Ульяновске.

В Ульяновской области развито садоводческое движение, садоводством в регионе занимается почти 500 тысяч человек, им принадлежат 165 тысяч участков. Регион первым подписал соглашение с федеральным Союзом садоводов, а также первым предложил пакет мер поддержки этой отрасли. И сейчас областное правительство уделяет большое внимание развитию садоводческих некоммерческих товариществ.

Сергей Рябухин принял участие в работе Всероссийского съезда садоводов в Ульяновске

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Сергей Рябухин принял участие в работе Всероссийского съезда садоводов в Ульяновске

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Сергей Рябухин принял участие в работе Всероссийского съезда садоводов в Ульяновске

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Сергей Рябухин принял участие в работе Всероссийского съезда садоводов в Ульяновске

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Сергей Рябухин принял участие в работе Всероссийского съезда садоводов в Ульяновске

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Сергей Рябухин принял участие в работе Всероссийского съезда садоводов в Ульяновске

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Сергей Рябухин принял участие в работе Всероссийского съезда садоводов в Ульяновске

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Сергей Рябухин принял участие в работе Всероссийского съезда садоводов в Ульяновске

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Сергей Рябухин принял участие в работе Всероссийского съезда садоводов в Ульяновске

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В работе съезда приняли участие садоводы почти из семидесяти регионов России – от Сахалина до Калининграда.

Если человек любит землю – значит, он любит свой край, любит то, чем занимались его деды и прадеды

«Если человек любит землю – значит, он любит свой край, любит то, чем занимались его деды и прадеды, — отметил в своем выступлении Сергей Рябухин. — Эффективное садоводство очень сильно зависит от того, как прописаны законы, насколько они эффективны. Мы поддержим все самые важные инициативы садоводов».

Сенатор подчеркнул, что поддержка садоводства – важнейшая задача государства. «Участники съезда провели плодотворную работу и выработали конструктивные предложения по развитию садоводческого движения».

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