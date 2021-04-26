Э. Исаков обсудил с главой Ханты-Мансийска вопрос предоставления регионам инфраструктурных кредитов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил с рабочей поездкой Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках работы в регионе провел встречу с главой города Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным.

В ходе беседы обсуждались вопросы инфраструктурного развития и улучшения качества городской среды. Затрагивалась тема участия города в программе льготных инфраструктурных кредитов, о которых говорилось в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.

«Ставка по ним составит не более трех процентов годовых со сроком погашения 15 лет. Это важная поддержка регионам, городам. На мой взгляд, современная инфраструктура должна строиться из экологически чистых материалов. Тем более что теме экологии в Послании было уделено особое внимание», — сказал Эдуард Исаков.

Югра – один из регионов-лидеров в вопросах развития инфраструктуры и реализации взвешенной финансовой политики

Он также отметил, что в окружной столице есть немало проектов, реализацию которых ускорили бы эти дополнительные меры поддержки из федерального центра. Сенатор подчеркнул, что Югра – один из регионов-лидеров в вопросах развития инфраструктуры и реализации взвешенной финансовой политики.

Максим Ряшин рассказал, что в Ханты-Мансийске активно развивают обустройство придомовых пространств с использованием механизма инициативного бюджетирования, организацию ТОС в частном секторе, наводят порядок в гаражных кооперативах.

«Город активно обновляет пешеходные тропы и площадки для отдыха в природном парке «Самаровский Чугас», развивает инфраструктуру для велосипедистов, планирует строительство парковок, благоустройство микрорайона «Авиатор», создание игровой площадки для детей с инвалидностью», — сообщил глава города.

MIL OSI