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#Роскосмос#Плесецк#Центр Хруничева26.04.2021 09:30

85 лет Владимиру Леонтьевичу Иванову

Сегодня, 26 апреля 2021 года, исполняется 85 лет военачальнику, специалисту в области испытаний и эксплуатации ракетно-космической техники, генерал-полковнику Владимиру Леонтьевичу Иванову.

Владимир Иванов окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М. Кирова (1958 г.); Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского (1971 г.); Военную академию ГШ ВС СССР (1991 г.); к.т.н. (1984 г.), д.в.н. (1992 г.), профессор (1996 г.), академик Российской академии космонавтики имен К.Э. Циолковского (1993 г.).

С 1954 года на военной службе: с 1958 года — на объекте «Ангара» (космодром Плесецк), в 48-й боевой стартовой станции; с 1971 года — командир ракетного полка в пос. Бершеть Пермской обл., заместитель командира дивизии; с 1974 года — командир ракетной дивизии, г. Нижний Тагил; с 1976 года — заместитель командующего Оренбургской ракетной армией по боевой подготовке. С 1978 года — заместитель начальника, с 1979 года — начальник космодрома Плесецк. С 1984 года — начальник штаба — первый заместитель начальника ГУ Космических средств МО СССР. С 1989 года — начальник космических средств МО, с 1992 года — командующий ВКС МО РФ.

После увольнения в запас с 1997 года работал в ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос) : заместитель генерального директора. Теоретически разработал вопросы создания самостоятельного рода войск — Военно-космических сил и стал первым их командующим. На протяжении ряда лет был председателем Государственных комиссий по приему на вооружение новых космических комплексов и запуску космонавтов, председателем межгосударственной комиссии по обеспечению полетов и эксплуатации орбитальной станции «Мир».

Лауреат премии Правительства РФ (2016 г.). Награжден орденами Красной Звезды (1988 г.), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III (1975 г.), II ст. (1978 г.), орденом «Красного Знамени» (1985 г., Болгария) и медалями.

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