Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ВЦРД#ИСРД#Союз-5#РД-0124МС27.04.2021 15:55

В Воронеже завершен цикл испытаний камеры двигателя РД-0124МС

В Воронежском центре ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую Научно-производственным объединением «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос») успешно завершен цикл огневых испытаний штатной камеры жидкостного ракетного двигателя РД-0124МС, создаваемого на предприятии для использования на второй ступени перспективной отечественной ракеты-носителя «Союз-5».

Проведенные испытания подтвердили работоспособность и характеристики камеры на режимах, указанных в техническом задании. Это позволяет предприятию перейти к следующим шагам: проведению испытаний камеры двигателя с высотным соплом в высотных условиях, а также изготовлению доводочных двигателей для наземной огневой отработки.

Ракетный двигатель РД-0124МС с тягой в пустоте 60 тонн работает на компонентах топлива «жидкий кислород + нафтил» и предназначен для использования в составе второй ступени ракеты-носителя «Союз-5». Он состоит из двух блоков, расположенных на общей раме, а в состав каждого из блоков входят по две камеры. Двигатель обеспечивает качание камер в двух плоскостях, а также работу при выключении одного из блоков, в том числе на пониженном режиме тяги.

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