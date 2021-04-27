В. Круглый провел «круглый стол» «Антибиотикорезистентность в России: влияние пандемии новой коронавирусной инфекции»

Source: Russia – Council of the Federation

Основные причины проблемы резистентности — снижение темпов разработки новых антибиотиков и нарушение правил применения существующих, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области провел «круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность в России: влияние пандемии новой коронавирусной инфекции».

Смотрите также

Сенатор напомнил, что Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 г.

«Основная проблема — устойчивость бактерий к антибиотикам. Резистентность внутрибольничных бактерий к имеющимся антибиотикам в настоящее время в ряде российских клиник приближается к 90 процентам», — сообщил Владимир Круглый.

Резистентность внутрибольничных бактерий к имеющимся антибиотикам в настоящее время в ряде российских клиник приближается к 90 процентам

По его словам, при сохранении текущих тенденций к 2050 г. бактериальные инфекции станут одной из основных причин смерти, обогнав сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

«Эпидемия коронавируса обострила данную проблему. При амбулаторной профилактике и лечении коронавирусной инфекции зачастую происходит бесконтрольное применение антибиотиков. К сожалению, остается практика безрецептурного отпуска антибактериальных препаратов», — сказал парламентарий.

Владимир Круглый отметил, что основные причины нарастающей проблемы резистентности — снижение темпов разработки новых антибиотиков и нарушение правил применения существующих.

«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность в России: влияние пандемии новой коронавирусной инфекции»

1 из 10

Владимир Круглый

2 из 10

«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность в России: влияние пандемии новой коронавирусной инфекции»

3 из 10

«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность в России: влияние пандемии новой коронавирусной инфекции»

4 из 10

Юрий Архаров

5 из 10

«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность в России: влияние пандемии новой коронавирусной инфекции»

6 из 10

«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность в России: влияние пандемии новой коронавирусной инфекции»

7 из 10

«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность в России: влияние пандемии новой коронавирусной инфекции»

8 из 10

Юрий Архаров

9 из 10

«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность в России: влияние пандемии новой коронавирусной инфекции»

10 из 10

Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Гриднев в своем выступлении отметил, что Министерством реализуется ряд мероприятий по предупреждению и преодолению устойчивости к противомикробным препаратам. «Среди них – проведение информационных кампаний по вопросам применения противомикробных препаратов и проблем устойчивости к ним, повышение приверженности к иммунопрофилактике инфекционных болезней как средству по снижению потребления антибиотиков».

В работе «круглого стола» приняли участие член Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров, АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Министерства здравоохранения РФ Инна Куликова, начальник Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Елена Кудрявцева, ректор Смоленского государственного медицинского университета Минздрава России, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Московской городской клинической больницы №52 Сергей Царенко, заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии Российского университета дружбы народов Сергей Зырянов, заведующая кафедрой госпитальной терапии Сеченовского Университета Светлана Рачина и др.

По итогам заседания разработаны рекомендации в адрес Правительства РФ, Министерства здравоохранения РФ, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Министерства торговли и промышленности РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ, нацеленные на решение проблемы антибиотикорезистентности в стране.

MIL OSI