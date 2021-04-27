В. Матвиенко выступила в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

В повестке заседания — обсуждение задач по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

В День российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ.

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Провели мероприятие сопредседатели Совета законодателей – Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В повестке заседания — обсуждение задач по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию, а также вопросов, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Валентина Матвиенко поздравила коллег с профессиональным праздником – Днем парламентаризма.

Председатель Совета Федерации отметила, что спектр анонсированных в Послании Президента России мер социальной поддержки – прямое доказательство того, что в центре внимания государства находится человек, его благополучие, здоровье, право на самореализацию.

Преемственность социальной политики стала отличительной чертой нашей страны

«Преемственность социальной политики стала отличительной чертой нашей страны», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

«Сегодня на первый план выходит обеспечение устойчивости экономики, финансовой устойчивости субъектов Федерации, запуск важных инфраструктурных проектов развития, раскрытие уникального культурного и туристического потенциала. Настал момент, когда каждый регион должен посмотреть на свои возможности, понять, как он может использовать свои преимущества», — сказала Председатель СФ.

По ее мнению, очень много будет зависеть от качества и эффективности работы региональных команд.

«Необходимо определить с учетом мнения жителей регионов приоритеты работы, чтобы шаг за шагом идти к самодостаточности, развитой инфраструктуре, к сильной экономике».

В этой связи Валентина Матвиенко отметила задачу избавления от архаичных законодательных норм и требований, отказ от избыточных контрольных проверок. Она призвала коллег, в том числе и из регионов, форсировать эту работу.

Спикер Совета Федерации также обратила внимание на то, что региональные власти должны в приоритетном порядке заняться вопросами экологического благополучия.

Валентина Матвиенко затронула тему «сбережения народа» и преодоления негативных демографических тенденций, модернизации первичного звена здравоохранения, особенно детского.

Глава верхней палаты подняла тему газификации населенных пунктов. По ее мнению, в каждом субъекте РФ должна быть разработана соответствующая «дорожная карта» для выполнения этой задачи.

«Реализация положений, содержащихся в Послании Президента России, дальнейшая работа по достижению национальных целей, требует мощной законодательной поддержки. Задача – принять необходимые законодательные акты и добиться того, чтобы они заработали», — сказала Председатель СФ.

Заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ

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Валентина Матвиенко

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Вячеслав Володин

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Андрей Яцкин

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Ирина Яровая

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Заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ

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Заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ

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Заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ

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Заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ

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Инна Святенко

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Заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ

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Она призвала коллег, в том числе и из регионов, работать неформально и с душой, плотно координировать свои действия.

Как отметил Вячеслав Володин, Тема реализации Послания Президента РФ является для законодателей основной, очень важной и актуальной.

«Для того, чтобы реализовать Послание, необходимо работать вместе и синхронно, при этом, объединив усилия на каждом уровне».

Вячеслав Володин обратил внимание на законодательную работу в регионах. «Мы уже сейчас работаем с Правительством для того, чтобы законодательные акты были подготовлены к рассмотрению. Но без регионов мы не сможем эффективно решить эту задачу. Учитывая, что многие из законопроектов, которые мы должны принять, относятся к вопросам совместного ведения, нам важно, чтобы они прошли обсуждение в регионах».

Первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области рассказал, что Совет Федерации приступил к реализации предусмотренных Посланием мер максимально оперативно. «Конкретные предложения комитетов Совета Федерации касаются реализации всего спектра задач, поставленных Президентом. Особое внимание уделено социальной сфере, народосбережению, экономическому и инфраструктурному развитию регионов, а также экологической повестке».

Сенаторы примут самое активное участие в законодательном обеспечении Послания, как в части разработки законодательных инициатив, так и в режиме доработки законопроектов, уже находящихся на рассмотрении, подчеркнул первый вице-спикер СФ. «Среди инициатив главы государства многие требуется воплощать прямо сейчас. Они касаются адресной поддержки семей с детьми, социально уязвимых граждан».

Андрей Яцкин напомнил, что Совет Федерации уже одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» в части совершенствования единой государственной информационной системы социального обеспечения. «На заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации, планируем рассмотреть вопросы, касающиеся социального казначейства». Среди направлений, которые также будут отработаны сенаторами в ближайшее время — поддержка молодых научных кадров.

Некоторые темы Послания, такие как дополнительные гарантии выплат алиментов, газификация, региональные финансы, экологическая ответственность бизнеса, уже неоднократно поднимались Советом Федерации, сказал Андрей Яцкин. «У палаты есть наработки, которые позволят ускорить подготовку законодательных решений по этим направлениям».

Первый вице-спикер СФ проинформировал о намерении верхней палаты провести парламентские слушания «О ходе реализации национального проекта «Экология», в координации с Правительством проработать вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры.

«На мероприятиях палаты будем предметно рассматривать и искать решения по всему спектру обозначенных в Послании задач: от качества учебников до повышения доступности жилья, детского оздоровительного отдыха и здравоохранения. Конкретные предложения подготовим по дополнительным мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, повышению инвестиционной привлекательности, по развитию транспортной инфраструктуры и снятию инфраструктурных барьеров экономического развития регионов», — сказал Андрей Яцкин.

По его словам, сенаторы планируют активно применять механизмы парламентского контроля, внимательно мониторить разработку и внедрение новых инструментов развития регионов.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы остановилась на актуальных вопросах медицинской реабилитации и детского отдыха.

Продолжает оставаться актуальным вопрос поддержки субъектов Федерации в реализации их полномочий по вопросу организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, проживающих в Арктической зоне, и детей из многодетных семей, сказала сенатор. «Считаем крайне важным вернуться к возможности софинансирования из федерального бюджета мероприятий по проведению оздоровительной кампании», — сказала сенатор. Она также выступила с предложением разработать механизм, который позволит совместить оздоровление детей с детским культурно-познавательным туризмом и просвещением.

В заседании Президиума Совета законодателей также приняли участие — председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области а также заместитель Председателя Правительства России – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, представители федеральных и региональных органов государственной власти.

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