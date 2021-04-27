В. Рязанский: Важно, чтобы старшее поколение как можно дольше участвовало в социальной жизни, передавая опыт и знания молодежи

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии Всероссийского шахматного интернет-турнира среди пенсионеров.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в открытии Всероссийского шахматного лично-командного интернет-турнира среди пенсионеров.

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В онлайн-мероприятии, организованном Союзом пенсионеров России при поддержке Федерации шахмат России, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства спорта РФ и Пенсионного фонда РФ, приняли участие 133 шахматиста-любителя из 46 субъектов Федерации.

Открытие Всероссийского шахматного лично-командного интернет-турнира среди пенсионеров

По словам Валерия Рязанского, профессии участников состязаний разнообразны, однако шестеро из них после выхода на пенсию свое хобби превратили в профессию – стали тренерами по шахматам в детско-юношеских спортивных школах и городских шахматных клубах. Самым старшим финалистом турнира стал 83-летний Анатолий Печников из Томска, а самой старшей участницей – 84-летняя Евгения Купинская из Саратова.

Занятия спортом, творчеством, освоение новых цифровых технологий способствуют тому, чтобы старшее поколение как можно дольше «оставалось на плаву», передавая свой бесценный опыт и знания молодежи

Обращаясь к участникам соревнования, сенатор отметил, что интеллектуальная нагрузка, которую дает игра в шахматы, помогает «держать в тонусе» граждан старшего возраста. «Занятия спортом, творчеством, освоение новых цифровых технологий способствуют тому, чтобы старшее поколение как можно дольше «оставалось на плаву», передавая свой бесценный опыт и знания молодежи», — подчеркнул Валерий Рязанский.

Валерий Рязанский принял участие в открытии Всероссийского шахматного лично-командного интернет-турнира среди пенсионеров

Заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина в своем приветственном видеообращении отметила, что внимание к гражданам зрелого возраста не может ограничиваться лишь обеспечением современной медицинской помощи и ухода.

«В рамках нацпроекта «Демография» с 2019 года действует отдельный проект – «Старшее поколение». В каждом регионе с учетом локальной специфики сформированы комплексы мероприятий, чтобы пожилые граждане могли как можно дольше участвовать в социальной жизни», — сказала она.

В приветственном адресе председателя правления Пенсионного фонда РФ Андрея Кигима отмечалось, что такие масштабные состязания способствуют росту популярности шахмат среди пенсионеров, являются лучшей пропагандой здорового образа жизни и долголетия.

Приветствия в адрес участников соревнований направили также заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей, международный гроссмейстер Анатолий Карпов и депутат Государственной Думы, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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