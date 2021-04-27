В Тульской области ведутся работы по восстановлению электроснабжения

Source: Russia Ministry of Energy

Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Тульской области, где из-за неблагоприятных погодных условий (дождя, мокрого снега, ветра порывами до 15 метров в секунду) происходят отключения в сетях 35-110 кВ и 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Тулэнерго»).

По данным на 11:00 без электроснабжения остаётся около 11 300 человек. Мощность отключённых потребителей – 2,6 МВт. Максимально без электроснабжения оставались около 17 700 человек.

Восстановительные работы ведут 42 бригады (168 специалистов и 52 единицы техники).

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра ПАО «Россети» 8-800-220-0-220 или на специализированном портале компании.

23.04.2021

В рамках Российского международного энергетического форума АО «СО ЕЭС» представило перспективные технологии цифровизации электроэнергетики.

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