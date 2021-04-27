Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК27.04.2021 13:50

Герой Советского Союза, Герой России, летчик-космонавт СССР Валерий Поляков принимает поздравления с днём рождения

Валерий Владимирович Поляков — Герой Советского Союза, Герой России, лётчик-космонавт СССР, обладатель мирового рекорда самого длительного полёта в космос (437 суток).

В первый раз Валерий Владимирович отправился на орбиту 29 августа 1988 года в качестве первого космонавта-исследователя корабля «Союз ТМ-6» и орбитального комплекса «Мир» вместе с Владимиром Ляховым и Абдулом Ахадом Момандом (Афганистан). Работал на «Мире» по программе ЭО-3 (основная экспедиция) совместно с В.Г. Титовым и М.Х. Манаровым и по программе ЭО-4 вместе с А.А. Волковым, С.К. Крикалёвым и Ж.-Л. Кретьеном (Франция).

В рамках полёта Валерий Поляков отработал ряд медико-биологических исследований, связанных с изучением влияния факторов длительного космического полёта на здоровье и работоспособность космонавтов. В полёте он применил новые методы медицинского обеспечения длительных экспедиций. 27 апреля 1989 года Александр Волков, Владимир Поляков и Сергей Крикалёв успешно приземлились на космическом корабле «Союз ТМ-7». Первый полёт Полякова продлился 240 суток. За успешное осуществление полёта Валерию Полякову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая звезда».

Второй космический полёт Валерий Владимирович выполнил с 8 января 1994 года по 22 марта 1995 года в качестве космонавта-исследователя на космическом корабле «Союз ТМ-18» и ОК «Мир». Во время полёта работал с экипажем ЭО-14 (В. Циблиев, А. Серебров, ЭО-16 (Ю. Маленченко, Т. Мусабаев) и ЭО-17 (А. Викторенко, Е. Кондакова). На Землю космонавт вернулся в составе экипажа ЭО-17. На орбите Поляков провел 437 суток, что является абсолютным рекордом продолжительности работы в космосе за один полёт.

10 апреля 1995 года за успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм Валерию Полякову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда».

Валерий Владимирович — доктор медицинских наук, профессор, автор более 50 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, посвящённых проблемам космической биологии и медицины. Многолетняя разноплановая деятельность Полякова всегда отличалась последовательностью и целеустремленностью. Личностные и профессиональные качества снискали ему авторитет и всеобщее уважение.

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Руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», ЦПК имени Ю.А. Гагарина, отряд космонавтов поздравляют Валерия Полякова с днём рождения и желают ему счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни!

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